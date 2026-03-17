市場頻錄高價租務個案 新元朗中心兩房1.73萬租出 每呎37元 業主回報逾10厘

住宅租賃市場保持活躍，而且隨着租金不斷上升，市場頻錄高價租務個案。美聯營業經理郭展鵬表示，新元朗中心2座中層F室，面積約466方呎，2房間隔，單位原以每月1.8萬放租，議價後獲本地客以每月1.73萬承租，呎租37元。

他又說，對比屋苑同類型單位近期月租約1.65萬，高出約5%，並且創屋苑2房單位租金歷史新高。據悉，業主於2008年以約198萬購入，按最新租金計算，租金回報率約10.5厘。

柏傲灣呎租52元

另外，市場不乏租客「零議價」承租個案。美聯高級分區營業經理何振榮表示，荃灣柏傲灣1A座高層C室，面積421方呎，1房間隔，單位最新獲外區專才客「零議價」承租，呎租52元，屬市價水平。資料顯示，業主於2017年2月以約714.7萬購入，按最新租金計算，租金回報率約3.7厘。

祥益執行董事謝澤銘表示，屯門NOVO LAND 2A期5座高層C室，面積498方呎，2房設計，單位原以每月1.7萬放租，議價後獲區內客以每月1.68萬承租，呎租約34元。據了解，業主於2023年以707.7萬買入單位，租金回報率約2.8厘。

中原首席分區營業經理黃家全表示，旺角利奧坊．曉岸1座低層F室，面積198方呎，屬開放式間隔，最新獲專才客以1.35萬承租，呎租68元，屬市價水平。據悉，業主於2019年7月以448萬購入單位，租金回報率約3.6厘。



