全港私樓差餉租值按年升3.2% 中小型單位升幅明顯 太古城穩坐10大屋苑榜首
更新時間：11:50 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:50 2026-03-17 HKT
發佈時間：11:50 2026-03-17 HKT
近年租金表現持續創新高之際，連帶私人住宅應課差餉租值亦水漲船高，差估署最新資料顯示，2026/2027年度整體私人住宅應課差餉租值，按年上升3.2%，對比今年度升幅約5.8%收窄；另外，各類別單位以面積752方呎或以下單位按年升約3.5%跑贏大市。
差估署資料顯示，新一年度各類面積私人住宅單位應課差餉租值全面上升，升幅最明顯為面積752方呎或以下中小型住宅單位，按年升約3.5%，是各類別單位中最多；其次為面積753方呎至1075方呎中型單位，按年升約2.9%；另外，面積1076方呎及以上大型單位，按年升約2%。
以估價冊十大藍籌屋苑住宅單位應課差餉租值表現劃分，本港10大屋苑中三類單位組別，其中升幅最高的面積753方呎單位，其中位數估值最高為鰂魚涌太古城，為24.87萬；較第2位的鴨脷洲海怡半島約23.544萬高出1.326萬；第3位為荔枝角美孚新邨，估值為21.684萬，較第4位的康怡花園21.624萬僅高出0.6萬。
至於面積介乎753至1075方呎組別，同樣由鰂魚涌太古城稱王，其中位數估值為35.58萬，其次為鴨脷洲海怡半島，中位數估值為34.8萬，同一組別九龍區以荔枝角美孚新邨以30.63萬最高；新界區最高租值為沙田第一城，中位數估值為27.36萬。
至於面積1076方呎組別中，則以海怡半島中位數估值最高，為54萬，其次為太古城，中位數估值為46.74萬；第3位為美孚新邨，租值為44.52萬。
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