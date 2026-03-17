Blue Coast錄首宗二手成交 低層戶1080萬易手 業主收樓一日即沽 帳賺110萬
更新時間：10:55 2026-03-17 HKT
發佈時間：10:55 2026-03-17 HKT
發佈時間：10:55 2026-03-17 HKT
新盤銷情理想，帶動二手市場氣氛，新入伙盤頻錄獲利成交，帳面賺幅介乎11%至40%。中原分行高級分行營業經理王偉誠表示，黃竹坑站上蓋港島南岸Blue Coast，剛錄得屋苑首宗二手買賣成交，單位為2B座低層D室，面積452方呎，2房間隔，最新以1080萬易手，呎價23894元。
2年升值11%
他又表示，買家為租客，趁樓價進一步上升前「轉租為買」，購入單位自用。據了解，原業主於2024年以970萬一手購入單位，收樓一日即售出，持貨兩年帳面獲利110萬，帳面賺幅約11.3%。
SIERRA SEA成交價693萬
中原資深區域營業董事徐可志表示，西沙SIERRA SEA二手交投暢旺，本月暫錄約17宗成交，最新第1A期5座低層J室，面積464方呎，2房間隔，原開價約700萬放售，議價後以693萬成交，呎價14935元。
買家為上車客，而原業主於2025年5月斥資約494.6萬一手買入單位，持貨約10個月轉售，帳面獲利198.4萬，帳面賺幅約40%。
區內代理透露，元朗朗天峰2座低層K室，面積370方呎，屬2房間隔，最新以480萬沽出，呎價約12973元。
據了解，原業主於去年2月斥資383.7萬購入上述單位，持貨逾一年轉售，帳面獲利96.3萬，帳面賺幅約25.1%。
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