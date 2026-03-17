陳小春1200萬買大埔工廈特色戶 巨型平台逾8600呎 代理料自用｜名人入市
更新時間：10:31 2026-03-17 HKT
發佈時間：10:31 2026-03-17 HKT
發佈時間：10:31 2026-03-17 HKT
大埔太平工業中心聚集物流中心、貨倉、食品工場，商貿商業氣氛不濃，惟最近一宗成交，突然令這工廈變得有藝術感，其中一個頂樓特色戶，買家為知名歌手與演員陳小春，作價1200萬。
原業主22年帳賺1050萬
中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，此單位電梯不到，要走一層樓梯，建築面積4470方呎，另入契平台8642方呎，坐擁大量戶外空間，「平台大過屋」，相信陳小春購入自用。該單位抵買，平均每呎2685元（未計平台），原業主為用家，2004年「平平地」以50萬承接，放置藝術品，自用作工作室，持資近22年帳面賺1050萬，升值23倍。
最新買家陳泰銓（Chan Tai Chuen）以1200萬承接，根據公開資料，陳自2014年起擔任廣東省惠州市政協委員，今年2月會議中以「陳泰銓」（Chan Tai Chuen）名義現身參政，原來已於2020年已改名，陳小春鍾情大埔，於2015年斥約7000萬購入區內逸瓏灣二期相連單位，自住至今。
本報聯絡陳小春，據知情人士表示，近年他活躍於內地，其團隊亦身在內地，直至截稿時未能聯絡上。
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