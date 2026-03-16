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尖沙咀金巴利街地盤7500萬易手 投資者承接 計劃發展精品酒店

樓市動向
更新時間：12:11 2026-03-16 HKT
發佈時間：12:11 2026-03-16 HKT

在投資酒店市場氣氛升溫，尖沙咀金巴利街一個地盤，以約7500萬易手，每方呎樓面地價約4464元，買家為投資者，計劃發展精品酒店，總投資約1.43億。

持貨6年半貶值35%

上址為金巴利街18號地盤，市場消息透露，該項目以約7500萬易手，佔地面積約1400方呎，以商業地積比12倍計算，可重建樓面約16800方呎，每呎樓面地價4464元，原業主2019年8月高位接貨，當時作價1.15億，持貨近6年半，帳面貶值4000萬，幅度約35%。

市場人士表示，該項目每呎樓面地價4400多元，屬核心旅遊區相對吸引水平。根據城市規劃資料，地盤可作酒店用途，可建不高於110米，具備發展精品酒店的條件。

精品酒店涉50個房間

利嘉閣（工商舖）商舖商業及投資部高級營業董事鄭得明促成該宗交易，他表示，該地盤已完成打樁工程，新買家計劃發展精品酒店，總投資約1.43億，涉及50個房間，每個面積約240方呎。

他補充，尖沙咀為重要旅遊及零售區，鄰近彌敦道一帶旅客長期活躍。隨着訪港旅客逐步回升，加上演唱會、展覽及盛事活動持續，帶動消費氣氛，酒店需求相應增加。

他續說，近期全球局勢不穩，中東地區戰事持續，油價高企，國際資金流動加快。在此背景下，部分資金傾向流入金融體系穩定的城市，核心區物業具吸引力，尖區酒店地盤供應有限，吸引投資者作長線部署。

上址毗鄰的金巴利街20號商業地盤亦放售中，由已故賭王何鴻燊及相關人士持有，早前由遺產管理人放售，去年意向價8800萬，及後減至5000萬，該地盤位處單邊，佔地面積約1410方呎，距離尖沙咀港鐵站B2出口，步程約3至4分鐘。

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