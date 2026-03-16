超級豪宅應課差餉租值曝光 李兆基家族山頂皇宮屋蟬聯「租值王」 連續6年全港最貴

本港租金持續向上，上月租金指數亦再破頂，惟超級豪宅應課差餉租值未見有變化，最矚目為恒基創辦人李兆基家族持有的山頂「李氏皇宮」，按年差餉租值維持2560.8萬不變，連續6年稱霸全港「租值王」；其次為長和系創辦人李嘉誠壽山村道洋房，按年亦維持1948.2萬。

「李氏皇宮」連續6年蟬聯

差估署最新資料顯示，2026/2027年度整體私人住宅應課差餉租值，平均按年上升0.3%，惟超級豪宅應課差餉租值按年則未有變化。最矚目為恒基創辦人李兆基家族持有的山頂白加道35號「李氏皇宮」，新一年度應課差餉租值合共達2560.8萬，平均一個月租值達213.4萬。

署方將上址分為1、2、3號屋及停車場作應課差餉租值估算，其中3幢洋房新一年度租值分別為888萬、840萬及792萬，而停車場部分為40.8萬，合計總租值達2560.8萬，結束過去2年升勢按年表現持平，但已是連續6年蟬聯全港「租值王」寶座。

18.2億元投得「李氏皇宮」 圖則不公開

資料顯示，李兆基家族在10多年前以18.2億從許世勳家族購入，並重建成2幢5312方呎、以及1幢5925方呎的大屋，計及其他設施如泳池、16個車位及綠化空間等，總樓面達26756方呎。

由於李氏反對相關建築圖則開放予公眾查閲，除非獲版權擁有人、即李氏一家的授權書及連同其擁有資料版權的聲明書，否則不得查閲，因此外界暫時仍無法窺探大宅內的設計。

李嘉誠壽山村道洋房持平

長和系創辦人李嘉誠旗下壽山村道22A至C號洋房，按年維持1948.2萬，即折合每月租值約162.35萬；同由李氏持有的深水灣道79號，最新租值持續927.6萬不變，每月租值約77.3萬。

長和系創辦人李嘉誠豪宅租值按年不變。

壽山村道22A至C號洋房租值按年維持1948.2萬。

最貴租值單一洋房 馬化騰持有

騰訊主席馬化騰持有的大浪灣道13號，應課差餉租值維持1317萬不變，料繼續成為全港最貴租值單一洋房物業，每月租值約109.75萬；資料顯示，馬氏於2009年以約4.8億購入上述物業。

馬化騰的富豪鄰居，包括持有大浪灣道12號大宅的電盈主席李澤楷，該大屋最新租值637.56萬。佔地逾2萬方呎，由於大屋主要建材為美國入口的紅木，故被封為「超級木屋」。

阿里巴巴創辦人馬雲持有的山頂白加道22號，亦維持1240.8萬，每月租值約103.4萬。不過，「湖北首富」之稱的絲寶集團主席梁亮勝持有的淺水灣道89號，新一年度應課差餉租值維持1169.4萬不變。絲寶集團主要業務經營洗浴用品等生意，總部設於武漢。

另外，富商劉鑾雄及相關人士持有的渣甸山白建時道12號豪宅，按年租值維持925.32萬；和記電訊香港主席霍建寧持有的深水灣道37號最新租值為789.6萬，按年無升跌。