換樓客怕遲買會貴「先買後賣」 代理漏夜奔中山送訂 845萬搶購荃灣愉景新城3房

近期樓市入市氣氛持續升溫，二手放盤承接速度明顯加快，甚至出現買家「搶盤」情況。荃灣愉景新城剛錄得一宗3房戶成交，一名同區換樓客因擔心樓價再升，決定「先買後賣」；代理為助客人奪得心頭好，更漏夜趕赴內地向業主送訂簽約，最終成功以845萬元成交，實用呎價13101元。

驚聞有競爭對手

美聯物業愉景新城分行高級分區營業經理鍾家豪表示，剛促成的單位為荃灣愉景新城8座低層E室，實用面積645平方呎，屬3房方廳間隔。原業主原本於上址自住，近年已移居中山，單位放盤僅約兩星期即獲承接。從代理提供的相片可見，單位方廳間隔四正實用，內籠裝修亦相當簇新。

即睇單位內籠：

新買家為同區換樓客，眼見樓市氣氛轉旺，為怕遲買越貴，遂採取「先買後賣」的策略。買家於早上睇樓後，即火速相約家人翻睇，還價後得悉業主已相約另一買家於翌日早上回港簽約。

為協助買家搶先一步奪得心頭好，代理知悉情況後，隨即向買家收取訂金並簽約，其後更連夜奔赴中山，與業主簽約落實交易。單位最終以845萬元易手，折合實用呎價約13,101元。

荃灣本月暫錄近80宗交投

鍾家豪補充，荃灣區本月至今暫錄得近80宗二手買賣成交，平均成交價按月穩步上揚約2%至3%。隨着近期市場筍盤陸續被消化，二手放盤量減少，不少準買家為免錯失入市良機，決定速度已明顯加快。

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