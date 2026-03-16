DEEP WATER SOUTH採「價量並重」策略 會德豐黃光耀：擁最前端海景優勢 造價挑戰區內新高

新盤銷情熾熱，發展商紛搶推旗下新盤，會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋項目DEEP WATER SOUTH乘勢推售，項目首推6B期以招標打頭陣並單日連沽8伙後，亦加快步伐推出6A期，以每呎2.9萬推出首張單，會德豐地產黃光耀表示，項目屬黃竹坑站壓軸新盤，擁有更佳的深水灣海景及壽臣山景緻，將採「價量並重」銷售策略，為區內打造新指標，更將有力挑戰區內新高。

訪問言論重點 DEEP WATER SOUTH位置於最前端，擁最近深水灣、壽臣山景觀

先推6B期招標，料可帶動6A期銷情

項目採「價量並重」策略推售，造價挑戰區內新高

今年推4盤，共涉逾1000伙

樓價回穩上升已成定局

調高全年樓價升幅至逾10%

財富效應，租金升勢持續，投資者入市比例增

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀接受本報專訪時表示，DEEP WATER SOUTH位於於港島南岸上蓋項目最前端的位置優勢，擁有單邊優勢，亦是港島南岸最近深水灣、壽臣山的項目，景觀最佳，自命名後已獲本地名門望族、內地買家，亦有創科產業新晉富豪查詢，他們對豪宅有需求，尤以港鐵上蓋、擁有大型會所及位處南區傳統豪宅地段項目最感興趣，區內部分分支家庭客有意購入單位予子女，加上近期對豪宅需求增加，故先推出6B期單位招標，並連沽8伙，個別單位呎價高見4.7萬。

會德豐地產黃光耀表示，DEEP WATER SOUTH位置擁優勢，將以「價量並重」策略推售。

為區內打造新指標

黃光耀續稱，豪宅市場算去年下半年升溫，今年更旺盛，新盤逾1億成交迄今已達40宗，當中逾70%為港島區成交，逾5000萬一手成交亦超過80宗，主要受到股市造好，財富效應下，令這批富豪買家趁勢調整資產配置，套股換樓，近年人民幣升值，資金流入本港，購買物業變相更抵買。

黃竹坑站上蓋項目自2021年5月推售以來，經歷樓市起跌，黃光耀表示，DEEP WATER SOUTH由於擁有先天優勢，加上集團為項目注入亞洲樓王MOUNT NICHOLSON元素，配合項目獨有設計，包括貫以南法風情，擁有逾10萬方呎會所，提供逾50項設施，媲美頂遊艇會，亦是港島南岸唯一面向深水灣及壽臣山會所，設有梯級式無邊際泳池等，集團看好後市發展，將採「價量並重」銷售策略，並為區內打造新指標，造價更有力挑戰區內新高。

黃竹坑站漸趨成熟，區內亦有多間國際學校，對區內租務有支持作用，受到投資客及收租客的追捧，他們對6A期單位更感興趣，放租更容易，回報更高，由於6A期主力1房至3房，更能符合他們的需求，相信6B期單位招標造價，有利6A期銷售。

黃光耀表示，DEEP WATER SOUTH由於擁有先天優勢，加上集團為項目注入亞洲樓王MOUNT NICHOLSON元素。

古洞全新項目料年中推售

DEEP WATER SOUTH為集團今年頭炮項目，黃光耀表示，今年尚有多個全新項目推售，其中包括北部都會區北環線古洞旁的全新項目，第1期涉及457伙已獲批售樓紙，預計今年年中推售，而旗下PEAK COLLECTION兩個項目將預計下半年推售，其中位於山頂超級豪宅項目種植道1號，有望推出第3期合共6座洋房，洋房面積較大，約介乎6000至7000方呎，以及系列下位於九龍塘龍庭里項目，項目位處筆架山傳統豪宅地段，背靠獅子山，可俯瞰九龍全景，將推出第1期15個分層單位，面積約4000至5000方呎，連同DEEP WATER SOUTH，即今年將推出4個全新項目，共提供逾1000伙。

集團今年銷售成績理想，黃光耀表示，今年至今已售出逾580伙，套過59億，旗下多個項目包括將軍澳日出康城SEASONS系列項目、啟德多個項目及藍田半山KOKO HILLS系列銷情趨增，由於高息環境已過去，未來推售尚餘單位，將穩步地調升售價，給予市場更大的信心，預計今年全年可售出約2000伙。

調高全年樓價 升幅至逾10%

中東戰事令環球經濟不穩，黃光耀表示，近期戰事對金融市場有短暫的波動，反觀近期發展商推盤情況持續，對物業市場影響較低，料外圍市場波動更有機會令減息情況提早出現，減息次數或會增加，故調高今年全年樓價升幅預測，由年初估計的5%至8%升幅，調高至10%以上。

錄逾2000參觀人次

DEEP WATER SOUTH以6B期招標打頭陣，上周截票並連沽8伙，套現逾3.87億後，個別單位呎價高見47021元。發展商打鐵趁熱，推出6A座首張93伙價單，折實平均呎價29055元。項目過去周末開放示範單位供參觀，隨即吸引逾2000參觀人次，發展商表示接獲不少投資客查詢，主力1房及2房戶型。

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黃光耀表示，美伊戰事令地緣局勢緊張，對環球股市造成短暫性的影響，本港樓價回穩向上已成定局，故戰事對物業市場影響較低，更有機會令減息提早出現，料本港樓市將保持穩健，差估署樓價指數已連升8個月，去年全年樓價累升3.7%。租金指數更強勁，多次創出歷史新高，在住屋需求強勁，低息環境持續，供平過租基本因素帶動下，整體樓價升幅將由年初預先估計的5%至8%，調整至有望可達10%或以上。

本港IPO市場去年冠絕全球，黃光耀表示，今年亦已有34間公司在港上市，財富效應有助買家套股換樓，一些一些老牌家族、家族辦公室等，在股市賺錢後，亦以物業市場為優先考慮，令本地及海外資金亦要尋找出路，均以物業市場為優先考慮，令資金流入樓市。

撤辣、近年租金升勢持續，加快投資者入市，以旗下SEASONS系列為例，投資客比例增加，更出現「西餅客」連番入市，最高紀錄為同一組買家掃入12伙。

記者 譚達成 攝影 汪旭峰