申請「綠色按揭」有現金獎 涵蓋安老按揭、按保及定按 最多8000元｜曹德明

綠色生活在香港日益普及，近年本地發展商積極將環保元素融入樓宇設計，住戶亦因此受惠。居住於能源效益更高的住所，不僅有助減碳，亦能節省日常開支。

推廣無紙張化按揭服務

本地銀行為推廣綠色住宅，推出「綠色按揭計劃」，不僅支持可持續發展建築物，亦推廣無紙張化的按揭服務，從置業到按揭申請全程貫徹綠色減碳理念，促進社會可持續發展。此計劃適用於獲得綠色認證，且臨時或最終獲得「綠建環評」鉑金級或金級認證的本港物業。近年不少新落成樓盤、部分政府資助房屋及二手物業，均已納入相關名冊。

個別銀行設特惠存款戶口

「綠色按揭計劃」息率與傳統按揭計劃無異，但為推廣及吸引更多市民購買綠色物業，銀行通常會附加一些專屬優惠，例如客戶可享有更高現金獎賞。此外，個別銀行還會額外提供特惠按揭存款掛鈎戶口等優惠。

除了銀行機構外，按揭證券公司亦相繼加入並響應綠色推廣。按證公司日前宣佈，自今年3月17日起至12月31日，市民以達到「綠建環評」指定評級的物業申請「安老按揭計劃」、「按揭保險計劃」或「定息按揭計劃」，即可獲得以下一次性現金獎賞：

安老按揭計劃：3,000元或指定物業價值0.1%（上限8,000元），以較高者為準；

按揭保險計劃：3,000元（貸款額500萬元以下）或5,000元（貸款額500萬元或以上）；

定息按揭計劃（非按保貸款）：1,000元（貸款金額500萬元以下）或3,000元（貸款額500萬元或以上）。

隨着越來越多持份者陸續加入綠色建築推廣行列，一同鼓勵市民支持環保建築，相信大眾的環保意識將持續提升，綠色生活亦會在香港日益普及。如欲了解更多有關綠色推廣的詳情，可向參與銀行、按揭證券公司或大型按揭中介公司查詢。

曹德明

經絡按揭轉介首席副總裁