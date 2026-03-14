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新盤推售增市場氣氛 屋苑預約睇樓量按周升1.8%至3.8%

樓市動向
更新時間：11:32 2026-03-14 HKT
發佈時間：11:32 2026-03-14 HKT

本周末再有全新盤首輪推售，為市場增氣氛，亦吸引部分準買家在二手市場覓盤，帶動周末睇樓活動。綜合各大代理行數據顯示，本周末二手睇樓活動按周再升約1.8%至3.8%。

美聯高級董事布少明表示，多個新盤蓄勢待發，部署短期內應市，進一步刺激購買力湧現。儘管一手搶佔不少客源，但仍不乏買家趁市旺在二手市場積極尋寶，故周末二手屋苑睇樓活動亦見受惠，並按周繼續錄得升幅。根據該行統計，本周末（14至15日）15個指標二手屋苑預約睇樓量錄得約525組，較上周末約506組，按周續升約3.8%，連升3個周末。

買家搵盤心態積極

利嘉閣研究部主管陳海潮指，各區一手新盤於本周末率先開售，帶動樓市氣氛升溫，二手市場亦有受惠；雖然二手業主惜售叫價硬淨，市場盤源開始不足，但買家搵盤心態積極進取，對後市看法正面樂觀，帶動預約睇樓量連升3個周末。根據利嘉閣研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1370組客戶於周末預約睇樓，較上周末的1335組再升2.6%。

一手新盤持續登場

港置研究部董事王品弟說，在環球經濟前景未明下，香港樓市向來被視為資金的「避風港」。隨着新盤持續推售，一手市場保持活躍，加上二手業主議價幅度仍然溫和，預期短期購買力將繼續釋放，一、二手市場可望保持穩步向好的發展格局，樓市走勢持續向好。據該行統計顯示，本周末十大二手指標屋苑預約睇樓量錄得約386組，較上周末約379組，按周上升約1.8%。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月新盤持續登場，市場反應熱烈，帶動二手市場氣氛亦趨熱鬧。本周六尖沙咀及北部都會區兩個全新盤齊開售，吸走不少購買力，惟對二手市場未造成太大影響，睇樓量穩定活躍。現時新盤與二手市場並行發展，形成百花齊放局面，料另一波樓市小陽春快將出現。而該行統計的十大屋苑本周末預約睇樓量錄得457組，較上周微跌2組或0.4%。

祥益執行董事盤嘉茵表示，白居二及綠表客仍活躍，周六日不少客人已預約，私樓方面涉及百元印花稅的放盤去貨快，上車入市或投資客本周仍是預約活躍，更由區內一線樓盤而轉向二線區樓盤預約參觀。

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