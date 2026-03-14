天御2期4房大宅1.64億成交 每呎5.93萬

豪宅市道向好，一手市場昨日再錄破億大額成交，恒基及新世界發展的西半山天御2期最新標售單位為1座33樓B室，面積2773方呎，屬4套房間隔，以1.64688億連1個停車位售出，成交呎價高見59390元。根據成交記錄冊，買家選用90天成交期的付款計劃。

上述單位為項目本月首宗成交，連同其他期數至今累售37伙，成交價9800萬至逾4.22億，共套現逾54.9億。天御開售至今吸引多位城中名人與老牌家族入市，消息指，項目買家包括針織商人羅建生家族，以逾3.54億買入全層特色戶，以及湯臣集團執行董事湯子嘉以約1.12億購入高層大宅等。

另一方面，恒基牽頭發展的啟德天瀧昨日連沽兩伙，套現約6620萬。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，天瀧自推出以來備受追捧，項目1座2樓A室，面積1428方呎，屬4房2套間隔，成交價5223萬，成交呎價36576元。

天瀧單日連沽2伙

韓家輝指，天瀧過去3日連沽4伙，套現逾9568萬，自現樓形式銷售後，連售207伙，連車位合共套現約85.1億，全盤累售262伙，連車位合共套現約108.7億。

南豐旗下的西半山豪宅項目羅便臣道80號昨日亦連售5伙，各自附連1個停車位售出，成交價介乎2550萬至3418萬，單日套現逾1.37億。售出單位中最貴為1座37樓B室，面積1083方呎，屬於3房1套大宅，連1個車位以3418萬成交，成交呎價31560元。