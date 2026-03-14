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瑜意雲向今同步推售共涉360伙 瑜意超購30倍 雲向超購14倍

樓市動向
更新時間：10:53 2026-03-14 HKT
發佈時間：10:53 2026-03-14 HKT

發展商為搶佔市場購買力而加速推盤，今日有兩個全新盤展開首輪銷售，共涉360伙，吸引投資客及用家入市。其中尖沙咀瑜意今開賣160伙，項目日前截收逾5100票，錄超額約30倍，客源中約4成為大手客；粉錦公路新盤雲向昨晚正式截票，累錄逾3000個登記，對比今開售的200伙超額逾14倍。

華懋旗下尖沙咀項目瑜意共錄逾5100個認購登記，超額認購約30倍，並為尖沙咀區近10年來入票最高的新盤。華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，瑜意認購反應踴躍，由最後登記數據反映，計劃購入至少2伙或以上的大手客佔比更見上升至4成，其餘則為擬購1至2伙的客人，顯示市場對項目地段與升值潛力均具信心。為讓更多用家選購心儀單位，是次銷售中預留至少50伙予非大手客組別的客人。

瑜意大手佔逾1500票

根據抽籤結果，最大手組別、須買7伙以上的AS組錄得16票，而須買2伙至6伙的A1和A2組合共錄逾1500票。

瑜意首輪銷售價單單位面積介乎274至444方呎，包括開放式、1房及2房戶型，以最高17%折扣計算，折實售價533.35萬至1175.36萬，折實呎價由18546至25958元。周日起則預留4伙特色單位以招標形式發售。

雲向截收逾3000票

另一方面，永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永指，旗下粉錦公路雲向人氣持續，參觀人流不斷。項目昨晚截止購樓意向登記，合共截收逾3000票，對比今日首輪銷售的200伙單位，錄超額認購逾14倍。

昨日就發展商設於觀塘的展銷廳現場所見，不少準買家把握最後機會，於正式截票前到場參觀示範單位，氣氛不俗。發展商曾指，項目客源中逾一半為投資客，更有部分想要買入多於1伙，但為平衡不同買家的入市需要，亦預留一批單位在普通買家時段開售。

今日開售單位涵蓋開放式至2房單位，面積286至445方呎，價單售價460.3萬至968.4萬，價單呎價15859至21764元，扣除最高達20%的優惠後，折實售價368.3萬至774.8萬，折實呎價12687至17413元。

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