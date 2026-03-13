K11 ARTUS申改服務式住宅遭拒 新世界：研究委員意見 提升設計彈性
更新時間：15:40 2026-03-13 HKT
發佈時間：15:40 2026-03-13 HKT
發佈時間：15:40 2026-03-13 HKT
新世界發展旗下尖沙咀酒店式公寓K11 ARTUS，去年底向城規會申請改建現有酒店作分層住宅用途，而有關改裝並不涉及拆卸及重建，酒店式公寓現時高度或樓面將維持不變，客房數目將於原來287間，減至最新205間，減少約82間或28.6%。該申請日前獲規劃署不反對，城規會今日審議後決定拒絕有關申請。
新世界發展發言人表示，將會研究委員意見，務求提升項目的營運及設計彈性，長遠更有利集團開拓服務式長租住宅市場。
K11 ARTUS位於尖沙咀梳士巴利道18號，目前「商業(7)」地帶，去年底申請改建現有酒店作分層住宅用途。項目連同電梯大堂、機電等後勤配套，涉及Victoria Dockside的部份地下、8樓至21樓及天台，合共16層樓面，涉及面積約35.9萬方呎維持不變。
K11 ARTUS現時各類房型：
相關文章：
新世界K11 ARTUS申改服務式住宅 獲規劃署不反對 客房數目減至205間
新世界K11 ARTUS申改服務式住宅 增中大型客房 不涉拆卸重建 發言人：有利開拓長租市場
最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
2026-03-12 14:48 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT