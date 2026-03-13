Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

K11 ARTUS申改服務式住宅遭拒 新世界：研究委員意見 提升設計彈性

樓市動向
新世界發展旗下尖沙咀酒店式公寓K11 ARTUS，去年底向城規會申請改建現有酒店作分層住宅用途，而有關改裝並不涉及拆卸及重建，酒店式公寓現時高度或樓面將維持不變，客房數目將於原來287間，減至最新205間，減少約82間或28.6%。該申請日前獲規劃署不反對，城規會今日審議後決定拒絕有關申請。

新世界發展發言人表示，將會研究委員意見，務求提升項目的營運及設計彈性，長遠更有利集團開拓服務式長租住宅市場。

K11 ARTUS位於尖沙咀梳士巴利道18號，目前「商業(7)」地帶，去年底申請改建現有酒店作分層住宅用途。項目連同電梯大堂、機電等後勤配套，涉及Victoria Dockside的部份地下、8樓至21樓及天台，合共16層樓面，涉及面積約35.9萬方呎維持不變。

新世界發展早前就酒店式公寓K11 ARTUS寓館，向城規會申請申現時短租的酒店用途，原址改裝為適合長租的服務式住宅用途。（城規會資料）
新世界發展早前就酒店式公寓K11 ARTUS寓館，向城規會申請申現時短租的酒店用途，原址改裝為適合長租的服務式住宅用途。（城規會資料）
新世界K11 ARTUS申改服務式住宅，客房將減至205間。
新世界K11 ARTUS申改服務式住宅，客房將減至205間。

K11 ARTUS現時各類房型：

