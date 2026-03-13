摩根大通進駐西九藝術廣場大樓 承租6層樓面 簽約10年成主要租戶 郭炳聯：對港金融中心投下信心一票

新地公布全球領先金融服務公司摩根大通將成為西九文化區藝術廣場大樓項目的主要租戶。摩根大通將租用藝術廣場大樓東座和西座的6層相連層，總樓面面積約25萬方呎，租期十年。

摩根大通於2016年承預租海濱匯，涉22.5萬平方呎樓面，佔海濱匯寫字樓面積約25%。據了解，摩根大通現時租用的九龍灣海濱匯辦事處，將於2028年下半年，遷至西九文化區藝術廣場大樓，而中環辦事處則不變。該行預期新辦事處可為員工提供多項便利，包括提升工作效率的現代化辦公設施、發達的交通網絡、寬敞零售空間、多元化餐飲選擇等。

郭炳聯：足證西九作為「中環 2.0」戰略地位

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，集團很榮幸迎來摩根大通成為項目的主要租戶，他們對項目的長期承諾，足證西九龍作為香港「中環 2.0」的戰略地位，亦以行動對香港作為國際金融中心投下信心一票。

海濱匯業主領展表示，摩根大通目前仍然是海濱匯的重要租戶之一，其現有租約將維持至2028年底，其未來租賃安排將以已發出的公開聲明為準。領展指，海濱匯自落成以來，出租率一直高於九龍東其他同類型的寫字樓項目，並持續吸引市場租戶的關注與需求，現時主要租戶包括金門建築、保柏、Adidas，以及領展。

藝術廣場大樓預計於2027年完工。項目設有3幢臨海優質寫字樓，包括東座、西座及南座，總樓面約67.2萬方呎，另設約2.7萬方呎零售空間。東座與西座的頂部8層相連，摩根大通將租用最高的6層。

藝術廣場大樓坐擁維港景致，採用低密度規劃，與周邊海濱、文化區和廣闊綠化空間相互呼應。項目寫字樓樓層間隔靈活，附設陽台，提供現代化的辦公空間，滿足租戶的多元化需求。

藝術廣場大樓是新地在2022年以獨資方式投得項目、為期約47年的發展權和營運權，以BOT模式(建造、營運及移交)發展，新地負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理、營運和維修工作。

該項目作為新地著力發展西九龍的重要一環，藝術廣場大樓將與集團位於高鐵西九龍總站上蓋的最新旗艦項目International Gateway Centre (IGC)，以及區內的環球貿易廣場（ICC）、兩間世界級豪華酒店、服務式住宅港景匯和ELEMENTS圓方等，共同組成一個總樓面逾800萬方呎的多元化綜合商業群。

西九龍坐擁香港唯一的高鐵站及其中一個機場快綫站，享有無可比擬的交通優勢。區內連接多條主要鐵路網絡，其無縫「空鐵聯運」優勢可便捷連接中國內地、香港國際機場，以至全球各地。而高鐵站連接國家超過50,000公里高鐵網絡，直達內地110個站點，總覆蓋人口超過5.2億，包括大灣區8,000萬居民。從西九龍可於14分鐘到深圳福田、47分鐘直達廣州。