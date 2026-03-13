大鴻輝蝕半賣西環甲廈 38億洽至尾聲 買家以港大呼聲最高

近期商廈交投活躍，尤其全幢全新甲廈更受用家追捧，大鴻輝旗下的西環干諾道西興建中甲廈，獲準買家洽購至尾聲，涉資高達38億，平均每呎9766元。市場消息指，潛在買家以香港大學呼聲高。

總投資額逾70億

上址為西環干諾道西92至103A號全新甲廈，物業興建中並即將落成，市場消息透露，該項目獲一間大學積極洽商多時，近期雙方達成意向，涉資高達38億，項目正進入盡職審查階段，預期短期內易手，新買家以香港大學呼聲高。本報分別向大鴻輝及港大查詢，惟直至截稿時未獲回覆。

市場消息指，該全新甲廈獲一間大學洽商逾一年，項目為大鴻輝旗下重點項目之一，總投資額逾70億，惟在落成之際遇上商廈市場低潮，最終料蝕讓接近一半出售。

大鴻輝當年投入心血，在西環併購舊樓及舊商廈，合併為面積逾2萬呎地盤，市區罕有，以每呎樓面地價計算，收購價連同成本每呎接近2萬，項目請來兩間著名建築師樓Aedas及Ronald Lu聯手設計，外形標致有型，並將海景引進室內。

大鴻輝旗下干諾道西興建中甲廈，獲一間大學以38億洽至尾聲。

該項目佔地20226方呎，地契屬罕有999年期，樓高25層，每層面積由15516至16974方呎，寫字樓樓面約383709方呎，另商業樓面5381方呎，合共約389090方呎，另有車位65個，以涉資38億計算，平均每呎9766元（未計車位），項目預期於今年下半年落成。

香港發展成為「教育之都」，近年各大院校除了租用物業外，更相繼大手購入物業自用，包括都會大學於2024年11月，斥26.5億購入紅磡祺祥中心全幢。

去年底，香港城市大學以19.6億買入九龍塘又一城商業大樓，適逢商廈市況不景，教育機構不但趁低吸納，更成為甲廈市場最堅實的支持者。

