紀惠壓力減輕叫價回穩 尖沙咀柯士甸廣場意向7億放售

紀惠集團旗下尖沙咀柯士甸廣場放售，項目佔地約7044方呎，批則面積逾8.17萬方呎，意向價7億。

上址為尖沙咀柯士甸道83號柯士甸廣場，地盤面積7044方呎，以現時批則面積81705方呎計算，平均每呎8567元，物業以現狀，部分交吉及連約出售，公開邀約截止日期5月5日（二）。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表，項目樓高約23層，地下至10樓主要為零售商舖及餐廳，11至23樓為辦公室，租戶包括醫療保健、美容、教育、專業服務及零售等行業。物業享尖沙咀城市景，高層遠眺維港，距離佐敦港鐵站僅1分鐘步程，鄰近柯士甸站及西九龍高鐵總站，並聚集大型甲廈群，如去年第四季落成的International Gateway Centre（IGC）。

尖沙咀柯士甸道83號柯士甸廣場，以意向價7億放售。

該物業早前盛傳易手，惟最後並沒有銷售，市場人士表示，紀惠去年大手出貨，現時壓力大為減輕，叫價亦回穩。上述柯士廣場於2006年以約4.5億購入物業。