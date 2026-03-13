今年部署推兩盤涉約2400伙 九建陳淑芳：牛池灣「巨無霸」矚目 最快次季登場

多個市區大型項目陸續推出應市，最矚目為牛池灣「巨無霸」新盤即將登場；九建陳淑芳指，今年部署推出2個全新盤，涉及約2400伙，當中牛池灣旗艦項目屬「重中之重」，提供逾2000伙，將細分多期發展，計劃第二季推出首期項目。

九建（市務及銷售部）助理總經理陳淑芳接受本報訪問時表示，今年部署推售牛池灣旗艦項目，是集團「重中之重」全新盤，位於清水灣道鐵路上蓋大型商住綜合體，由5幢樓高54層摩天大廈組成，合共提供超過2000伙，屬近年市區難得一見大型規劃發展。

九建陳淑芳指，今年部署推出2個全新盤，涉及約2400伙。

率先推第一期涉361伙

陳淑芳透露，將於第二季率先推出第一期，預計提供逾361伙，在去年9月已申請預售樓花同意書，待批後便會適時推售。戶型分布方面，項目涵蓋1房至4房大戶型，並以2房及3房戶為供應重心，精準對應市場上投資客，追求高品質生活換樓客及家庭客需求。

項目本身具備多重優勢，包括位處市區近年最大規模補地價重建項目、鐵路上蓋、自設大型商場、坐擁優質學網、兼備大型運輸交匯點等；定價策略上，會審視啟德及鄰近地區鐵路上蓋大型規劃市場定位作為重要參考指標。

陳淑芳指，大規模上蓋綜合發展項目在港買少見少，無論自用或長線投資均極具吸引力。預期將吸納年輕高收入家庭、專業人士及換樓客進駐。考慮近期股樓皆旺、租務及買賣交投同步升溫，集團看好後市氣氛，不排除考慮保留部分單位作長期收租用途，推售方針亦將以穩健有序、按部署釋放貨源為原則。

油塘項目第四季面世

旗下油塘灣臨海項目，涉及約400伙，籌備工作亦按計劃推進，整體節奏符合預期，預期有機會於第四季面世，具體詳情將適時公布。

陳淑芳說，集團去年重點推售西營盤項目半山名滙已全數售罄，最高成交呎價達4.5萬，全盤合共套現近10億。而旗下另一新盤薄扶林63 Pokfulam，近日亦成功售出最後1伙連天台特色單位，面積1000方呎，連542方呎天台，成交價4200萬，呎價高達4.2萬，兩者均創下項目今年以來新高。

另外，將軍澳海茵莊園自開售以來一直廣受市場歡迎，全盤1556伙至今累售1553伙，現階段集中推售壓軸最後3伙特色單位。鑑於近日市場交投氣氛持續升溫，正審視餘貨定價空間，具體部署將視乎市場反應而定。

近年有不少人才湧港發展，對樓市有一定支持；陳淑芳指出，不少人才持續來港，帶旺租務市場，直接帶動租金表現及回報；日後落地生根、家庭定居，就會轉為一手市場最穩健剛需。由於他們學歷高、收入穩、入市以居住為主，這類需求比任何短期政策更具持續性與韌性。

至於外地生市場，同樣是一項結構性趨勢。

樓價先穩後強 全年料升5%至8%

馬年樓市迎來理想開局，預期走勢穩步向；九建陳淑芳表示，基於庫存見底、供應回落、購買力逐步釋放三大條件，集團預期今年整體樓價走勢先穩、後強，全年有望錄約5%至8%升幅。

陳淑芳指，市已進入結構性復常軌道，踏入2026年，復常動力只會進一步增強。本港經濟持續復甦，資金傾向配置實物資產趨勢愈見明顯，由於一手市場活躍，二手亦逐步跟隨啟動。配合市場預期美國下半年進入減息周期，置業需求將有序釋放，預期全年樓價走勢先穩、後強，下半年動力更明顯。

中小型單位具備防守性強、租務回報穩健特點，是「人才落地」階段最直接受惠板塊。優才計劃申請者逐步進入置業醞釀期，加上息口趨向回落，該批「新香港人」將成為今年市場重要新增剛需動力。

料下半年減息需求有序釋放

從集團內部數據觀察，內地買家查詢及成交均顯著升溫，而且客源結構出現根本性轉變，由以往以大灣區為主，擴展至北京、上海等內地核心城市。他們偏好啟德、黃竹坑、半山等成熟區域，重視優質學網、鐵路上蓋、大型商場配套一站式生活圈。市場數據亦顯示，香港豪宅交投量已升至全球第二，僅次杜拜，反映香港正重新成為國際及內地高淨值人士重要資金停泊點。

減息不是扭轉樓市唯一因素，但對於已進入復甦軌道市場而言，減息是重要加速器。市場共識是美國年內將進入減息周期，方向明確，差異僅在於時間與幅度。真正關鍵是息口見頂確定性。

記者 羅其軍 攝影 何君健