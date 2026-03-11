新世界K11 ARTUS申改服務式住宅 獲規劃署不反對 客房數目減至205間
發佈時間：16:46 2026-03-11 HKT
新世界發展旗下尖沙咀酒店式公寓K11 ARTUS，去年底向城規會申請改建現有酒店作分層住宅用途，而有關改裝並不涉及拆卸及重建，酒店式公寓現時高度或樓面將維持不變，客房數目將於原來287間，減至最新205間，減少約82間或28.6%。最新獲規劃署不反對，城規會將於周五（13日）舉行會議審理，料會通過。
據城規會文件顯示，K11 ARTUS位於尖沙咀梳士巴利道18號，目前「商業(7)」地帶，申請改建現有酒店作分層住宅用途。項目連同電梯大堂、機電等後勤配套，涉及Victoria Dockside的部份地下、8樓至21樓及天台，合共16層樓面，涉及面積約35.9萬方呎維持不變。
K11 ARTUS現時各類房型：
