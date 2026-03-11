Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界K11 ARTUS申改服務式住宅 獲規劃署不反對 客房數目減至205間

樓市動向
更新時間：16:46 2026-03-11 HKT
發佈時間：16:46 2026-03-11 HKT

新世界發展旗下尖沙咀酒店式公寓K11 ARTUS，去年底向城規會申請改建現有酒店作分層住宅用途，而有關改裝並不涉及拆卸及重建，酒店式公寓現時高度或樓面將維持不變，客房數目將於原來287間，減至最新205間，減少約82間或28.6%。最新獲規劃署不反對，城規會將於周五（13日）舉行會議審理，料會通過。

新世界發展早前就酒店式公寓K11 ARTUS寓館，向城規會申請申現時短租的酒店用途，原址改裝為適合長租的服務式住宅用途。（城規會資料）
新世界發展早前就酒店式公寓K11 ARTUS寓館，向城規會申請申現時短租的酒店用途，原址改裝為適合長租的服務式住宅用途。（城規會資料）
新世界K11 ARTUS申改服務式住宅，客房將減至205間。
新世界K11 ARTUS申改服務式住宅，客房將減至205間。

據城規會文件顯示，K11 ARTUS位於尖沙咀梳士巴利道18號，目前「商業(7)」地帶，申請改建現有酒店作分層住宅用途。項目連同電梯大堂、機電等後勤配套，涉及Victoria Dockside的部份地下、8樓至21樓及天台，合共16層樓面，涉及面積約35.9萬方呎維持不變。

K11 ARTUS現時各類房型：

相關文章：

新世界K11 ARTUS申改服務式住宅 增中大型客房 不涉拆卸重建 發言人：有利開拓長租市場

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
23小時前
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
7小時前
比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后
比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后
影視圈
6小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
21小時前
劉美賢指羞辱谷愛凌的人「很虛偽」。
劉美賢：羞辱谷愛凌的人「很虛偽」
即時中國
7小時前
網民列5大舊公屋「筍盤」！大坑東邨/海麗邨上榜 這條屋邨獲封「頭獎盤」：好過中六合彩！
網民列5大舊公屋「筍盤」！大坑東邨/海麗邨上榜 這條屋邨獲封「頭獎盤」：好過中六合彩！
生活百科
2026-03-10 16:30 HKT
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
即時國際
1小時前
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
21小時前
02:14
星島申訴王 | 足貼吸出「深色黏稠物」是濕氣？ 中醫教1秒自測身體真假濕重
申訴熱話
5小時前