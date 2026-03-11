世紀21香港吳啟民料今年樓價升約9% 看好細單位走勢

世紀21香港行政總裁吳啟民出席集團團拜時表示，農曆新年後樓市交投量持續增加，料今年樓價升8%至9%，看好細單位樓價前景，尤其供應少的港島區前景看高一線。

吳啟民指，近期打仗影響個別買家入市意欲，有少少觀望，由於市場剛需強，加上利息仍然處於低水平，故吸引不少投資客入市，以及內地客加持下，樓市氣氛向好。

今年會繼續擴充發展，加開分行及招聘人手，分行由目前約100間增至130至140間，計劃在新界西北及長沙灣等地開設，而人手則由目前約1400人，增加至1800至2000人。

