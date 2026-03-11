Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

年輕人獲父母「一條龍」揀盤兼資助首期 594萬購屯門海典軒低層兩房上車

樓市動向
更新時間：11:58 2026-03-11 HKT
樓市漸趨回暖，有年輕人獲父母資助買樓上車。屯門海典軒一伙兩房單位最新以594萬元成交，呎價12,998元。原業主持貨約8年，帳面僅賺約9萬元。

憧憬南延綫通車

祥益地產區域董事黃慶德表示，上述成交單位為海典軒1座低層E室，實用面積457平方呎，屬兩房兩廳間隔。

買家為年輕上車客，由父母一手包辦睇樓及揀盤，並資助首期上車。據悉，單位附設企理裝修，加上客廳及房間均擁開揚景觀，而且屋苑與港鐵南延綫第16區站僅一街之隔，工程正如火如荼推進，未來交通配套更完善，升值潛力優厚，該組買家遂決定以594萬元購入單位作自住之用，呎價約12,998元。

海典軒1座低層E室，實用面積457平方呎，屬兩房兩廳間隔，最新以594萬元成交，呎價12,998元。
原業主持貨8年 帳面僅賺約9萬

資料顯示，原業主於2018年以約585萬買入單位，持貨約8年至今，帳面獲利約9萬元，若扣除雜費等開支，料業主明賺暗蝕。

海典軒位於屯門南海珠路，由信和發展，屋苑於2004年入伙，共有2座，提供544個單位，主打2房及3房。海典軒鄰近屯門市中心，步行10分鐘便可到達。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

