今年部署推4盤 涉逾1500伙 恒基韓家輝：中東戰事未影響樓市 市建紅磡項目最快本月登場

中東戰火蔓延，觸發環球金融市場震盪。不過，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，本港樓市未受影響，反而在多項利好因素支持下，包括新盤庫存減少、政府積極引入外來人才及家族辦公室數目增加等，看好樓市前景，集團將按照原定計劃推盤，今年部署推售4個全新項目，涉及單位逾1500伙，其中與市建局合作的紅磡項目將「打頭陣」，最快有機會本月推售。

訪問言論重點 中東戰事未有影響樓市，旗下項目將按照原定計劃推進

今年部署推4盤，涉及逾1500伙

紅磡庇利街項目「打頭陣」，涉及約1300伙

下半年推港島伊利近街項目首期及旺角利奧坊第6期，合共涉及約220伙

九龍城南首預計最快本月中以現樓形式推售，全盤僅餘下42伙

今年整體市況屬「樓」轉局勢，全年樓價料升5%至10%

利好因素包括政府積極引入外來人才、家族辦公室數目增加等

韓家輝接受《星島》訪問時表示，近兩年伊朗與以色列的衝突逐漸升級，然而期間本港樓市呈現升勢，2024年一、二手住宅合共錄約5.3萬宗成交，按年增加約23%，去年成交量進一步增加至6.3萬宗，創四年新高，年內樓價反彈約3.3%、租金上升4.3%。

他又說，本港金融市場表現相對外圍穩定，特別是聯繫匯率制度下，港元匯價保持平穩，一直吸引不少外資來港，而中東戰事凸顯香港作為安全港的優勢，相信會吸引更多資金流入香港避險，創造更大財富效應，集團旗下各個項目推售部署，將按照原定計劃推進。

恒基韓家輝表示，將按照原定計劃推售旗下項目，今年部署推售4個新盤，合共涉及逾1500伙。

庇利街項目主打中型單位

韓家輝又透露，年初至今部門旗下項目總成交金額約34億，較去年同期約5.4億，大幅增加超過4倍，成績理想。今年部署推售4個全新項目，涉及逾1500伙，當中與市建局合作發展的紅磡庇利街/榮光街項目將「打頭陣」，最快有機會本月開售。

翻查資料，庇利街項目合共提供約1300伙，主打中型單位，項目第1及第3期去年10月已獲批預售樓花同意書，分別涉及360伙及288伙，兩期項目預計落成日期均為明年8月31日，距今約17個月。

除全新項目之外，九龍城南首預計最快本月中以現樓形式推售餘下42伙單位。

下半年推利奧坊第6期

下半年亦會有多個焦點新盤陸續登場，包括港島伊利近街重建項目之首期及旺角利奧坊第6期，合共涉及約220伙，當中整個伊利近街項目由兩座住宅組成，主要提供1房至3房單位。

至於利奧坊第6期，涉及逾120伙，項目之前期數銷情非常理想，當中利奧坊．壹隅剛全數沽清，套現約40.5億，而整個系列開售至今累售2294伙，總成交金額超過140億，目前僅餘下4伙待售。

山頂盧吉道29號A超級洋房項目，亦有機會於下半年推出市場。項目預計可重建樓面面積約11703方呎。

除全新項目之外，九龍城南首預計最快本月中以現樓形式推售餘下42伙單位，包括29伙1房單位，2房單位及特色戶則各佔6伙，餘下1伙為開放式單位。項目開售至今累售271伙，合共套現約14.2億，平均每個單位成交價約524萬，平均成交呎價約19054元。

問及旗下新盤定價策略，韓家輝表示，將一如過往貼市價推盤，通常首批單位會為買家提供「早鳥優惠」，藉此吸引市場注意力。

政府房策利好等帶動 全年樓價料升5%至10%

樓市氣氛持續向好，不僅成交量增加，樓價亦穩步上升，韓家輝表示，在新盤庫存減少、息口低企、新股市場保持暢旺、政府積極引入外來人才、家族辦公室數目增加等利好因素帶動下，全年樓價料升5%至10%，今年整體市況屬「樓」轉局勢。

韓家輝預期，今年樓市會繼續「價量齊升」，其中一個原因是新盤累積貨尾庫存減少。根據物業代理統計顯示，截至上月底全港累積貨尾量錄約16458伙，連續13個月下跌，創42個月低位。

新股暢旺帶動豪宅

他又說，2015至2021年間，平均每年一手及二手成交約6萬宗，之後兩年受到加息等因素影響跌至約4.4萬宗，意味市場存在大量被抑壓的需求。隨着拆息有機會回落，加上部分銀行提供定息按揭計劃，將刺激之前累積的購買力加快釋放，同時息口低企，即使樓價上升令租金回報率下降，但仍較存放在銀行「食息」吸引，相信繼續有投資者將資金轉投樓市。

港交所數據顯示，今年首兩個月共有24間新上市公司，較去年同期10間增加1.4倍；首次公開招股集資金額達892億，較去年同期80億飆升101.5倍，創造大量財富效應。

政府積極引入外來資金，除調低投資移民物業成交門檻，由5000萬降至3000萬外，去年協助560間內地及海外企業在港開設或擴展業務，數目按年增加逾4%，為本港帶來約694億投資，按年增加約2%；截至去年底，本港單一家族辦公室已超過3380間，兩年間增加約680間，增幅超過25%，估計每年帶來126億經濟收益，均有利樓市發展。連同其他利好因素如經濟保持理想增長、常住人口增加等，看好今年樓市維持暢旺。

記者 吳振東 攝影 盧江球