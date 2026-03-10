璟南月內招標 呎價挑戰新高 大昌周俊豪：今年推3豪盤 涉港島南淺水灣山頂

整體樓市穩步復甦，為財團增添推盤動力；大昌地產周俊豪表示，計劃今年連推3個豪宅盤，分別位於港島南、淺水灣及山頂，當中港島南璟南最快月內推出招標，呎價有信心創區內新高紀錄。

訪問言論重點 港島南現樓豪盤璟南最快月內推出招標，呎價有信心創區內新高紀錄。

定價參考鄰近新盤售價，如黃竹坑站港島南岸、啟德大面積單位等。

淺水灣道108號市值接近50億，傾向整批出售。

山頂賓吉道3號豪宅可租可售，會因應市況善價而沽。

全年樓價升約10%至15%，當中豪宅物業前景可看高一線。

上調豪宅物業印花稅，對樓市影響不大。

大昌地產營業部主管周俊豪接受《星島》訪問時表示，集團部署今年推出3個超級豪宅項目銷售，當中港島南現樓新盤璟南，共提供38伙，戶戶逾千呎，最快3月推出首單位招標發售。

周俊豪指，璟南定價參考鄰近新盤售價，如黃竹坑站港島南岸目前大單位成交呎價約4萬至6萬、啟德大面積單位等都是參考對象，由於目前市場豪宅大單位供應少，有信心項目呎價可挑戰同區新高紀錄。

璟南在農曆新年後已開放現樓特色單位予指定人士參觀，每日均有數組客預約睇樓，市場反應理想，而參觀客源中以本港換樓客為主，而內地客亦有一定比例，近期更有外國籍豪客參觀，超出預期。

大昌地產營業部主管周俊豪。

日均數組客預約睇樓

該盤早前已上載樓書，共提供38伙，均為4房大宅，面積介乎1598方呎至3523方呎，另設有特色戶，其中5至23樓為項目標準樓層戶，為一梯兩伙設計，其中A室面積1709方呎，B室面積1598方呎，均為4房雙套間隔。

項目25至28樓為平層大宅，面積介乎2792方呎至2807方呎，4房3套間隔，其中25樓單位，另附402方呎平台。29至32樓則為複式大宅，面積3518方呎至3523方呎，4房4套間隔，其中29樓複式戶附連866方呎平台，31樓複式戶則附連1285方呎天台。項目共提供77個車位，平均每個單位可獲分配2個車位。

淺水灣項目市值近50億

周俊豪指，另一個部署推售項目為淺水灣道108號豪宅盤，該盤坐落港島傳統豪宅地段，可俯瞰整個淺水灣泳灘項目採全玻璃幕牆設計，屬地標式建築，在市場獨立屋項目中罕見，因而建築成本較普通項目貴5成至6成。

他透露，全球均有客戶追捧項目，認為單一業主持有項目有一定優勢，傾向整批出售，並透露項目市值接近50億，早前曾將整個項目推出放售，並接獲不少出價，惟未達標價而未有出售。資料顯示，該盤合共提供8幢洋房，面積約4963至8694方呎。

賓吉道3號呎租近100元

至於山頂賓吉道3號豪宅項目，提供6幢洋房，面積約4432至4893方呎，現階段已沽出1幢洋房，其餘單位亦同步推出市場招租及出售，最近已有洋房月租40萬租出，呎租近100元。

為配合市場需要，早前有2幢洋房已獲批改則，可以合併成1幢大宅，擁有大面積單位，如花園、大廳等可合併等，變相可配合內地客戶需要，亦會視乎買家需求而作出改動。另外，由於山頂全新住宅供應稀缺，意向價參考山頂豪宅價錢，會因應市況推出招標，善價而沽。

今年樓價料升10%至15% 豪宅前景看高一線

近期樓市購買力持續湧現，連帶樓價亦穩步向上。周俊豪指，在本港經濟向好發展，估計今年全年樓價升約10%至15%，當中豪宅物業前景可看高一線。

港島優質地段供應更顯稀缺

周俊豪說，現時樓市具有多項正面因素，包括本港整體經濟向好發展，遊客持續來港，在全球環境中香港屬穩定地方，有助吸引全球不同地方資金來港避險；其次，目前處於利息下降趨勢，加上過去數年政府賣地供應減少，未來住宅新供應有限，對樓價有支持作用，全年樓價料升10%至15%，由於豪宅物業新供應罕有，特別是港島區優質地段供應更加稀缺，故看高一線。

在過去半年買家入市步伐加快，在市場上不論中小型單位、豪宅單位，以至超級豪宅，其交投量均有上升趨勢，尤其豪宅物業表現更為突出，他形容是聰明資金已看準時機、趁樓價見底率先入市。

加豪宅印花稅料影響輕微

對於《財政預算案》將1億以上的住宅物業交易印花稅稅率上調至6.5%，他指，豪宅買家在置業時，價錢未必是首要考量，主要是視乎項目自身質素、地點、開則、景觀，用料是否上乘等，最重要是樓盤周邊環境質素等，認為增加豪宅印花稅對豪宅物業交投影響不大。

新財年賣地表推出赤柱環角道豪宅地招標，他指，集團在環角道亦有發展項目，熟悉該區環境，尤其豪宅市場未來發展轉旺，屆時上述用地推出招標時，集團亦會研究，並透露，特別關注港島區傳統豪宅地段，並會優先考慮，而且集團近20年來聚焦發展豪宅物業。

記者 羅其軍 攝影 葉偉豪