Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中環太富商廈「迷你」全層728萬易手 呎價較高位跌48%

樓市動向
更新時間：10:18 2026-03-10 HKT
發佈時間：10:18 2026-03-10 HKT

中環砵甸乍街「迷你商廈」太富商業大廈全層單位，建築面積762方呎，以728萬易手，平均呎價9554元，造價雖然較高位回落48%，原業主持貨18年，物業升值1倍。新買家料回報約5厘。

上址為中環砵甸乍街14至16號太富商業大廈中低層全層，建築面積約762方呎，屬罕有的迷你商廈，以易手價728萬計算，平均呎價9554元，原業主早於2007年9月以366萬購入，持貨18年賬面獲利約362萬，物業升值近1倍。

持貨18年升值近1倍

太富商業大廈屬中環蘇豪區迷你商廈，樓高27層，於1995年落成，該廈於2014年至2019年期間，即市道高峰期未錄任何買賣，惟及至2020年及2021年疫市時，每年各錄一宗交易，平均每呎造價逾1.8萬，該廈17樓全層，建築面積約762方呎，於2021年3月以1398萬易手，平均每呎高達18346元，最新成交價較高位回落48%，亦重返2010年水平。

中環太富商業大廈中低層全層，762方呎，以每呎9554元易手。
中環太富商業大廈中低層全層，762方呎，以每呎9554元易手。

造價高位回落48%

該廈單位並沒有中央冷氣，大廈各層自行安裝分層冷氣，亦因此，工作時間具彈性，大廈聚集半零售行業，包括音響寄賣，美容服務相關業務，全層私隱度高，面積細小，涉及租金銀碼較細，出租相對容易，現時每層市值月租約2.8萬至3萬，以上述全層易手價計算，新買家料回報接近5厘。

聚集半零售行業

太富商業大廈其中一個地舖，早於去年3月，由藝人唐詩詠旗下吐司專門店「33 Cubread」垂青，以每月12萬承租，該地舖建築面積1243方呎，平均呎租97元，「33 Cubread」早於2024年承租銅鑼灣波斯富街地舖，當時一直人氣高企，每日店外都大排長龍，砵甸乍街則為第二間分店。

該砵甸乍街地舖舊租客為日本餐廳，疫情前月租逾20萬，新租金減幅40%，亦由於業主見租客為人氣麵包店，願意平租，期望帶動人流。

太富商業大廈17樓全層，建築面積約762方呎，2021年3月以1398萬易手，每呎高達18346元，最新造價高位回落48%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
21小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
影視圈
12小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
2026-03-09 09:00 HKT
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:27
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
即時國際
5小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
17小時前
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
飲食
20小時前
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
生活百科
23小時前
星島申訴王|月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
05:02
星島申訴王 | 月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
申訴熱話
4小時前