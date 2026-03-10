中環太富商廈「迷你」全層728萬易手 呎價較高位跌48%

中環砵甸乍街「迷你商廈」太富商業大廈全層單位，建築面積762方呎，以728萬易手，平均呎價9554元，造價雖然較高位回落48%，原業主持貨18年，物業升值1倍。新買家料回報約5厘。

上址為中環砵甸乍街14至16號太富商業大廈中低層全層，建築面積約762方呎，屬罕有的迷你商廈，以易手價728萬計算，平均呎價9554元，原業主早於2007年9月以366萬購入，持貨18年賬面獲利約362萬，物業升值近1倍。

持貨18年升值近1倍

太富商業大廈屬中環蘇豪區迷你商廈，樓高27層，於1995年落成，該廈於2014年至2019年期間，即市道高峰期未錄任何買賣，惟及至2020年及2021年疫市時，每年各錄一宗交易，平均每呎造價逾1.8萬，該廈17樓全層，建築面積約762方呎，於2021年3月以1398萬易手，平均每呎高達18346元，最新成交價較高位回落48%，亦重返2010年水平。

中環太富商業大廈中低層全層，762方呎，以每呎9554元易手。

造價高位回落48%

該廈單位並沒有中央冷氣，大廈各層自行安裝分層冷氣，亦因此，工作時間具彈性，大廈聚集半零售行業，包括音響寄賣，美容服務相關業務，全層私隱度高，面積細小，涉及租金銀碼較細，出租相對容易，現時每層市值月租約2.8萬至3萬，以上述全層易手價計算，新買家料回報接近5厘。

聚集半零售行業

太富商業大廈其中一個地舖，早於去年3月，由藝人唐詩詠旗下吐司專門店「33 Cubread」垂青，以每月12萬承租，該地舖建築面積1243方呎，平均呎租97元，「33 Cubread」早於2024年承租銅鑼灣波斯富街地舖，當時一直人氣高企，每日店外都大排長龍，砵甸乍街則為第二間分店。

該砵甸乍街地舖舊租客為日本餐廳，疫情前月租逾20萬，新租金減幅40%，亦由於業主見租客為人氣麵包店，願意平租，期望帶動人流。

太富商業大廈17樓全層，建築面積約762方呎，2021年3月以1398萬易手，每呎高達18346元，最新造價高位回落48%。