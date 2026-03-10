「撈底王」帶頭投資甲廈 2.51億購力寶中心全層 造價高位跌70% 業界：冇得輸

鷹君集團主席羅嘉瑞有「撈底王」之稱，近年甲廈市場用家主導之際，該集團帶頭做投資者，去年買下中環皇后大道中9號全層，近期亦購入金鐘力寶中心全層，造價由高位大跌70%，回報接近4厘，業內人士認為「冇得輸」。

許榮茂帳面蝕一半離場

近期，鷹君購入力寶中心1座38樓全層，建築面積約18085方呎，平均呎價約13879元，交吉易手，該全層位處高層坐擁維港景，市值呎租約50元，料回報逾4厘。原業主世茂集團創辦人許榮茂，2013年以5.05億購入，自用作集團辦公室。代理指，曾在2018寫字樓旺市，有財團出價約10億洽購該樓層，惟最後未能成事，現時以2.51億售出，持貨約13年帳面蝕約2.54億或50%。

鷹君去年亦購入同區的皇后大道中9號10樓全層，面積約13719方呎，平均呎價15809元，7個月內共斥4.69億連購兩層甲廈。現時，商廈市場普遍由用家主導，「撈底王」帶頭當投資者。

力寶中心1座38樓全層，由鷹君以2.51億承接，平均呎價約13879元。

呎價曾高見4.99萬 升市時為「炒家天堂」

中原（工商舖）寫字樓部高級區域營業董事蔡德寶表示，金鐘力寶中心是港島甲廈的「火車頭」，升市時瘋癲，市差時跌先，最新成交呎價，仍是港島區指標散業權甲廈最平，惟金鐘地理位置起變化，成為港島南及東鐵轉乘站，交通方便更勝中環！

他認為，現時力寶中心價格水平「冇得輸」，去年至今該廈呎價由1.2萬至1.4萬水平，重返2009年，力寶坐擁靚大堂，只是單位多，業權分散，升市時是炒家天堂，跌市時起帶頭作用。

力寶中心高峰期，成交呎價高見4.99萬，第一座36樓1至02、06及08室，面積7775方呎，以3.88億易手，呎價高見49904元，成為該廈紀錄。此1座樓單位，正位於鷹君購入單位的樓下，同樣景觀，層數低兩層，最新造價較高位跌逾70%。

近期該廈寫字樓今年以來錄2宗成交，除了鷹君購入全層外，該廈第2座低層1室，建築面積約1011方呎，以每呎14342元成交，涉資1450萬。去年，錄一宗近年最低價成交，1座32樓2A室，建築面積約1748方呎，望山景，以約1922.8萬易手，每呎低見約1.1萬，創該廈近15年新低，原業主為內地投資者，於2013年12月斥3050萬入市，持貨近12年帳面虧損1127.2萬，貶值37%。

力寶單位大細兼備 呎租22至56元

力寶中心單位大細兼備，選擇多元化，根據中原（工商舖）資料，去年共錄約55宗租賃，面積392方呎至5070方呎，呎租參差幅度大，由每呎22元至56元，視乎單位面積、裝修質素等條件，以呎租介乎32元至45元最普遍；去年初市況低沉，當時不乏低價承租，近月隨着新股上市暢旺，租賃市場靠穩。

力寶中心去年以來租出單位，面積最大為5070方呎，當中3000方呎以下佔38個，比例高達84%，亦是商廈市場趨勢，細單位較受落。

中原（工商舖）寫字樓部高級區域營業董事蔡德寶表示，力寶中心由於盤源多，帶客睇租盤，命中率高。「通常睇5個盤，會有一個中。」中原更索性在大廈大堂當眼處，租舖開設代理行。

接近高院「得地利」 大型四線轉乘站

力寶中心近年律師樓租客明顯增加，位置接近高院，律師以行李喼拖文件到高院打官司，往返方便；也有年輕律師，選擇租用千餘呎單位創業，雖然面積細，惟大廈擁有靚大堂，用戶感到體面。

由於近年來交通幹線改善，力寶中心具地利，新開設的南港島綫及東鐵綫以金鐘作為轉乘站，加上原有的港島綫及荃灣綫，金鐘成為目前港鐵唯一大型四線轉乘站，是該區特色，未來發展看高一線。