4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市

樓市動向
更新時間：18:00 2026-03-09 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-09 HKT

新春過後，市況向好。市場消息指，曾在2011年中六合彩頭獎逾4,400萬元的印度裔跟車工人Jagpal Singh「阿星」，新近以720萬元沽出東涌映灣園三房戶，持貨9年至今帳面獲利87萬元，單位期內升值逾一成。

持貨9年帳賺87萬 業主15年前中六合彩 

上述成交單位為東涌映灣園9座中層B室，實用面積748平方呎，屬三房間隔，新近以720萬元沽出，呎價9626元。

據悉，原業主為印度裔外籍人士Singh Jagpal，在2017年3月以633萬元購入單位，當時未見有承造按揭記錄，料以「Full Pay」形式入市。持貨至今約9年，是次轉手帳面獲利87萬元，單位期內升值13.7%。

一度手持至少5伙住宅單位

翻查資料，有「幸運星」之稱的「阿星」1977年出生，在港土生土長。2011年，他在北角馬寶道投注站以40元購買4注六合彩，結果中了六合彩頭獎，涉及超過1億元。「阿星」其後與另外兩名中獎者各分4450萬元的獎金。

他在領獎後接受訪問，表示會繼續工作，但亦可能會做點小生意，暫未有具體計畫，但肯定會提早買樓和結婚，其後行事轉趨低調。市場消息指，如連同今次沽出的單位，「阿星」一度手持至少5個住宅單位，當中包括4伙映灣園及1伙西營盤雅賢軒，合共涉資2,684萬元。

中原地產東涌區高級資深分區營業經理陳偉業表示，東涌於剛過去的周末連錄6宗二手買賣成交，本月累計已經錄得16宗成交。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

