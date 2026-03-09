石門2商地改住宅涉1320伙 料吸財團爭奪

在商廈空置率高企下，政府隨即將2幅位於沙田石門商地改劃住宅，並納入新財年賣地表，合共提供1320伙。業界人士指，該區擁有鐵路優勢，而且發展成熟，具一定吸引力，料可吸引財團爭奪。

改劃閒置地皮亦是土地供應來源之一，新一年賣地表有3幅土地來自改劃用地，包括即將提交規劃申請將石門大涌橋路與安心街交界（沙田市地段第626號），以及沙田石門安心街與安平街交界（沙田市地段第627號），現屬商業地帶，惟在商廈空置率高企下，政府檢視後亦決定改劃住宅發展。

政府將2幅沙田石門商地改劃住宅，並納入新財年賣地表，合共提供1320伙。

政府將提交規劃申請

上述用地中規模最大為石門大涌橋路與安心街交界用地，即鄰近翠湖花園、碧濤花園，地盤面積約8.5萬方呎，涉及可建總樓面約42.52萬方呎，料提供約890伙。綜合市場估值約18.71億至22.96億，每呎樓面估值約4400至5400元。

另一幅則位於石門安心街與安平街交界，即毗鄰石門遊樂場，地盤面積約4.41萬方呎，涉及可建總樓面約22.07萬方呎，料可提供約430伙，綜合市場估值約9.71億至12.14億，每呎樓面估值約4400至5500元。

上述2幅地鄰近港鐵石門站，業界人士指，由於該2幅用地仍處提交規劃申請階段，估計未必在短期內推出，而且該區擁有鐵路優勢，石門區亦發展成熟，而區內早前多幅地皮市場反應亦見不俗，故料具吸引力。

事實上，政府近2年已成功批出3幅沙田住宅地，對上一幅為沙田大圍美田路（沙田市地段第651號）住宅地，去年1月由新地以6.06億中標，當時每呎樓面地價約3128元。