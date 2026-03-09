今年部署推5盤 涉逾3600伙 新世界何家欣：瑧玥打頭陣 滶蘊柏傲莊III快登場

新世界去年新盤銷售成績理想，並創近5年新高，其中尖沙咀瑧玥率先打頭陣，並落實周三（11日）盡推64伙發售，新世界何家欣表示，樓市氣氛向好，連同瑧玥，年內料推出5個項目發售，共涉逾3600伙，重點推售的九龍塘滶蘊及沙田大圍柏傲莊III，將緊接推出。集團去年推售新盤成績理想，共售出逾2200伙，吸金逾348億，創集團近5年新高紀錄。

訪問言論重點 瑧玥鄰近高鐵站，吸引投資者購貨，佔比約60%。

九龍塘滶蘊及大圍站上蓋柏傲莊III將僅接瑧玥推售。

粉嶺馬適路項目料最快今年第4季推售，提供2300伙。

元朗南項目第1期提供約700伙，最快第4季至明年發售。

樓市多項利好因素支持下，今年樓價可望有5%至10%升幅。

各類住宅單位較為睇好豪宅及鐵路沿線物業。

去年新盤銷售創5年新高

新世界發展營業及市務部總監何家欣接受本報專訪時表示，瑧玥距離高鐵站僅4分鐘步程，由於工作人口需求，支持西九租務，故是次針對層購式大手客，亦為購入2伙或以上買家提供額外折扣優惠，亦會照顧購入1伙的買家，保留部份單位供認購。

何家欣續稱，瑧玥為集團今年頭炮項目，未來則重點推出九龍塘滶蘊及大圍柏傲莊III，滶蘊位處傳統九龍塘豪宅地段，擁鐵路優勢，獲不少孰意九龍區豪宅買家感興趣，除本地客外，由於項目位置往返內地亦相當方面，故項目亦吸引不少內地客關注，項目為集團PAVILIA COLLECTION九龍首個低密度豪宅項目，提供約100伙，主打3房及4房大戶，亦提供不少特色單位，將傾向以招標方式發售。

新世界何家欣表示，集團年內有機會推出5個全新項目發售。

項目抗跌力強

同系沙田柏傲莊III亦部署推售，何家欣表示，項目尚餘約500伙，項目擁有城門河最前排位置，座向亦最佳，提供1房至4房，主力3、4房單位，區內近年以推出2房為主，3房或以上大戶供應不多，市場積聚了不少大單位換樓客潛在購買力，在樓市氣氛向好的情況下，令區內換樓客入市意欲提升，加上項目位處港鐵站上蓋，相信會受到市場注目。

何家欣續稱，本港擁有河景及鐵路上蓋項目，柏傲莊III可謂絕無僅有。

何家欣續稱，本港擁有河景及鐵路上蓋項目，柏傲莊III可謂絕無僅有。

事實上，外地例如英國泰晤士河及內地廣州珠江兩旁最受追捧，在河景及鐵路上蓋兩大因素加持下，項目抗跌力強，其中柏傲莊II一個特色戶去年以約4680萬售出，呎價逾3.8萬更創去年新界分層新高紀錄。

而近期二手錄得不少獲利個案，個別單位升值達15%以上，更有單位賺逾百萬，故集團對項目甚具信心，項目與滶蘊將於第2季，料有機會緊接瑧玥推售。

政府加快北部都會區發展，新世界於區內亦有2個發展項目，部署第4季推售，其中位於粉嶺馬適路項目，何家欣稱，為集團首個北部都會區項目，將延續集團PAVILIA COLLECTION系列的建築理念，為住戶提供理想住所外，亦具收藏價值的匠心精品。

項目提供2300伙，屬大型商住項目，設有大型商場，總樓面超過110萬方呎，為北都注入新活力，項目主打中小型單位。

何家欣續指出，另一個與華潤置地合作發展的元朗南項目第1期，同樣主打中小型單位，項目位處北都區內「高端專業服務和物流樞紐，鄰近發展已相當成熟的元朗心，擁交通優勢，並能受惠與大灣區帶來的協同效應。

看好豪宅及鐵路盤

本港經濟復甦步伐向好，何家欣表示，在各項利好因素帶動下，料去年旺勢將延續至2026年，預計樓價全年有約5%至10%的升幅，當中更特別看好豪宅及鐵路沿線物業，料升幅將跑贏大市。

何家欣稱，據差估署公布樓價指數，1月份指數報301.4，重返300點上，按月升0.5%，並連升8個月，自去年5月起累計升幅達5.2%，租金方面表現更為突出，住宅租金指數更連續3個月創出歷史新高，吸引不少投資者入市，市場更出現不少「轉租為買」情況。

何家欣表示，在各項利好因素帶動下，料去年旺勢將延續至2026年，預計樓價全年有約5%至10%的升幅。

租金指數持續創新高

美國進入新一輪減息周期，何家欣表示，去年減息2次，相信今年息口將有機會再度調低，此舉有助降低買家供款壓力，帶動整體交投上升，租金指數持續創新高，令「供平過租」情況更為明顯，帶動租客轉租為買情況上升。

去年本港IPO冠絕全球，港股表現亮麗，恒指全年升約28%，為近8年表現最佳，股市造好引發財富效應，亦有準買家「套股換樓」，令資金重投樓市，帶動整體交投轉旺。

新盤銷情理想，何家欣表示，去年新盤銷售突破2萬宗，創《一手新例》後按年新高水平，據代理統計數據顯示，今年潛在供應約2.98萬伙，按年回落17.5%，創近14年最少，而施工量亦持續減少，均對樓市有正面影響，預計今年樓價料上升5%至10%，物業類形較看好豪宅及鐵路沿線項目，前者供應緊絀，後者擁鐵路優勢，一向受到用家及投資者追捧。

何家欣稱，政府過往推出搶人才計將繼續發揮作用，截至去年12月中，已有26萬名人才與家人到港，「高才通計劃」亦有超過12萬名獲批，新資本投資入境計劃申請亦大幅上升至近3200宗申請。