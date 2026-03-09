定按選用比例創逾3年高 息率低H按52點子 變相提早減息｜曹德明
目前美國勞動市場暫時未見轉弱，甚至有所回穩，預計美國聯儲局本月議息會議將繼續按兵不動；本港銀行同業拆息（HIBOR）走勢亦取決於美國息口及資金流向，預計上半年仍會反覆徘徊於2厘至3厘水平，即普遍新造H按實際息率將維持在約3.25厘水平。除非有大量資金流入香港，HIBOR才有機會反覆挑戰2厘以下水平，屆時H按業主或有機會以低於封頂息率供樓。
貸款500萬 每月供款少1401元
在拆息短期內未有大跌空間下，近日再有本地大型銀行推出限時定息按揭計劃吸客，首三年息率固定為2.73厘，其後息率將以P減1.75厘（P=5厘）計算，變相幫助客戶提早減息。
大型銀行推出的定息按揭計劃，息率較現時一般新造P按及H按計劃的3.25厘低出52點子，可即時節省更多利息開支。假設貸款額為500萬元、年期為30年，現時銀行普遍H按及P按計劃息率為3.25厘，每月供款為21,760元；而大型銀行推出的定按計劃息率固定為2.73厘，每月供款較銀行普遍H按及P按計劃減少1,401元（6.4%）至20,359元。
吸引非固定收入及長線投資人士
定息按揭不僅能即時節省更多利息支出，亦可鎖定指定年期的息率，避免日後因利率波動帶來風險，因此吸引部分非固定收入人士及長線投資者選用。除了新造按揭的客戶外，早年選用發展商高成數按揭的業主，亦可轉按至此計劃慳息。
定息按揭有一定捧場客，近期選用此按揭計劃的客戶亦有所增加。根據金管局住宅按揭統計，今年1月份定息按揭計劃比例報5.4%，連續上升5個月，創下逾3年（38個月）新高；相反，H按計劃的比例跌破九成，降至89.5%，創逾一年新低。現時再有銀行推出低息定息按揭計劃，預計定按選用比例仍有上升空間。
曹德明
經絡按揭轉介首席副總裁
