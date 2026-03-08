新盤貨尾單日沽25伙 Blue Coast四房戶受捧 長實：考慮上調意向價

新盤餘貨市場昨單日錄逾25宗成交，其中長實與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸Blue Coast系列最新以招標形式售出3伙4房戶，單日套現約1.2億，成交價最高為3座38樓A室，面積1,267方呎，屬4房2套連儲物房套間隔，以4,079.74萬售出，呎價32,200元。

據了解，是次3伙成交買家中，有2組為本地客，1組為內地客，分別計劃購入單位作自住及投資。有見樓市持續向好，項目4房戶亦備受市場追捧，長實營業部副首席經理楊桂玲表示，正積極考慮短期內上調餘下4房戶招標意向價，調整幅度預料不少於3%。

啟德海灣315呎單位 682.8萬售出

由嘉華牽頭，夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，昨成功售出2C座21樓E室，面積315方呎，以682.8萬售出，呎價21,676元。

雅盈峰首推2房連裝修單位招標

由盈大地產及資本策略合作發展的中環雅盈峰，發展商首度推出2房連裝修及傢俬單位招標，並將於周三（11日）以招標形式發售。盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，示範單位開放至今，收到數百宗查詢有關2個示範單位詳情，決定首度推出12樓C室連裝修及傢俬單位，相信呎價或成交價均有機會再創雙破頂紀錄。