鷹君斥2.51億購金鐘力寶全層 原業主持貨13年虧損50%
更新時間：16:12 2026-03-06 HKT
發佈時間：16:12 2026-03-06 HKT
世茂集團創辦人許榮茂私人持有的金鐘力寶中心全層寫字樓，以約2.51億元沽出，持貨13年貶值50%，平均呎價近1.4萬元，新買家為鷹君集團。
上址為力寶中心1座38樓全層戶，建築面積約18,085方呎，作價約2.51億元沽，平均呎價約13,879元，物業坐擁開揚維港景。
新買家為GOLDEN DILIGENT LIMITED，董事包括鷹君總經理兼執行董事簡德光、執行董事朱錫培，以及執行董事羅俊謙。許榮茂於2013年透過STAR ACHIEVE LIMITED名義以5.05億元購入上述力寶中心全層寫字樓自用 ，現時以交吉形式易手。
