觀塘LT Tower申改學生宿舍 提供517個床位

由「燈芯絨大王」江達可持有的觀塘活化商廈項目LT Tower，最新向城規會申請改裝學生宿舍，以提供274個學生宿舍房間，涉及517個床位。

地盤面積約9,946方呎，涉及總樓面約94,519方呎。申請改建現有建築物部分地面層及2樓至15樓（不設4樓及14樓），提供274間學生宿舍房間（包括 31間單人房間及243間雙人房間）供本地及外地學生租用，合共提供517個床位。

同時亦提供各類配套設施，包括自修室、會議室、多用途室、活動室、健身室、洗衣房等，旨在提高宿生生活質素。現有建築物地面層剩餘部分及1樓全層並不屬於是次申請的一部分，當中的商店及服務行業/食肆和車輛停泊及上落貨設施將維持不變。

申請人指，去年10月已根據「城中學舍計劃」向教育局提交擬建計劃申請，同年11月已獲該局回覆該申請符合資格；另外，擬議發展為學生提供安全且合宜的居住環境，並配合政府招攬更多教研人才和學生 的政策，從而鞏固香港作為國際專上教育樞紐的地位。