投資者蔡伯能1.3億掃銅鑼灣停車場 擬翻新增電單車位 料月租達100萬

怡和旗下的銅鑼灣禮頓道嘉栢大廈車場日前以近1.3億易手，買家為資深投資者蔡伯能，他表示，透過為車場升級，預期回報由現時的逾7厘，提高至10厘。

蔡伯能：回報約10厘

銅鑼灣禮頓道36號嘉栢大廈二樓至六樓車場部分，共有200個車位，作價1.285億，平均每個車位約64.25萬元，蔡伯能接受本報查詢時表示，銅鑼灣區內車位供應罕有，該車場現時共逾200個車位，月收80萬，回報約7厘，他打算投資數百萬元將車場翻新，並增加電單車位，日後月租料提供至約100萬，回報約10厘。

據了解，目前該車場有大車位及細車位，月租各為4500元及4000元，「購買前，我跟看守車場的管理員詳細了解過，知道大車位長期有人排隊等預租，我認為有加價空間；此外，車場非常闊落，部分地方足以加設電單位車位，這樣一來，相信月租可由80萬加至100萬，令回報大增。」

銅鑼灣嘉栢大廈二樓至六樓車場部分，由蔡伯能以近1.3億承接。

打算長線收租不拆售

雖然蔡伯能一直以來擅長短炒車位，惟他又說，他已經一段時間沒有入市，是次購入車場作為「儲備」，加上有見銅鑼灣車場屬優質物業，打算長綫收租，並沒有拆售的打算。他又說，過往拆售的車場，手上尚有餘貨，但數目多少他沒有詳細計算。

地址為嘉栢大廈2樓至6樓車場部分，每層設有30多至逾40個車位，採用斜道設計，方便車輛直達各層。此外，大廈外牆面向銅鑼灣多條主要街道，包括禮頓道、波斯富街及希慎道等，大廈外牆極具廣告展示價值。

蔡伯能於2024年12月沽售上水順欣花園停車場一籃子車位，上水智昌路8號順欣花園201個車位，分布地下及高層地下，以易手價1.05億計算，平均每個車位52.2萬，現時該物業由易泊停車場營運，月租逾70萬，新買家預期回報約7厘。蔡於1999年9月以6200萬購入，持貨25年帳面獲利4300萬，升值69%。