百歲慈善家4500萬沽西環舊樓 70年勁賺逾800倍 新買家擬改裝學生宿舍

樓市動向
更新時間：10:54 2026-03-06 HKT
發佈時間：10:54 2026-03-06 HKT

西環高街一幢特色舊樓易手，作價約4500萬，原業主為年近百歲的羅肇群，既是老牌當押業商人亦是慈善家，同時是裕泰興創辦人「九叔」羅肇唐的堂兄，物業於逾70年間升值逾800倍。

上述為西環高街43至45號誠積樓全幢，佔地約1100方呎，樓高7層，總樓面約5700方呎，以約4500萬易手，平均呎價7895元，原業主羅肇群，於1955年1月以5萬元以私人名義購入上址，持貨逾70年獲利4445萬，物業升值逾800倍。

西環高街43至45號誠積樓全幢，由投資者以4500萬承接。
獲20名準買家爭奪

知情人士透露，誠積樓樓齡約80年，早年由業主自用作當舖，近年出租，是次推出放售，獲超過20名準買家爭奪。新買家為投資者，擬將物業改裝學生宿舍，吸納港大外地生。

他又說，原業主羅肇群傳奇，為一名年近100歲長者，上世紀20年代出生，亦是創辦人「九叔」羅肇唐（1930-2020）堂兄，羅肇群家族亦經營典當業起家，其子孫則不乏專業人士，羅肇群偕太太更成立基金，曾向港大捐款，資助醫學研究及發展工作。

羅肇群兒子：只是平凡香港人 不應高調

本報透過電話向羅家查詢，其兒子羅先生禮貌回覆：「多謝你的電話。家父年紀大了，本人港大牙醫畢業，不便接受訪問。我們只是平凡的香港人，不應高調！謝謝。」

原業主百歲長者曾捐款港大

根據港大網上資料，羅肇群於2015年捐贈1000萬元，成立「羅肇群簡寶玲基金教授席（藥劑科）」當時寫道：「衷心祝願香港大學培育更多出類拔萃的精英，推動教研及發展。」根據網站2016年介紹：「羅先生是成功企業家，在香港經營多間當舖，服務港九押業商會40年，並於2005至2010年間擔任該會會長。」

根據港大網上資料，羅肇群於2015年捐贈1000萬元，成立「羅肇群簡寶玲基金教授席（藥劑科）」。
「二戰爆發期間，羅先生因父親患病而被逼輟學，需努力工作維持家計。儘管人生歷盡艱辛，他始終秉持回饋社會的堅定信念，熱心支持香港與內地的教育、醫療及福利服務。」羅先生與簡女士分享願景：「透過設立這個藥劑學教授席，我們樂於支持香港大學培育未來醫學人才，期望能進一步加強大學的教育發展實力。」

