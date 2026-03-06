今年豪宅樓價料飆升20% 東立陳玉成：新供應緊絀 豪客購買力漸增

新一份《財政預算案》調高樓價1億以上住宅買賣印花稅率，有業界擔心會影響市場氣氛，導致樓價及成交量下跌。不過，東立地產陳玉成認為，若用逆向思維分析，可能意味政府亦看好超級豪宅市道，反而給予市場一支強心針，由於新增供應有限，同時豪客購買力增加，預期今年豪宅樓價有機會跑贏大市，全年升幅約達20%。

專訪訪問重點 今年整體樓市料呈「駿馬奔騰」格局

調高1億以上住宅印花稅率或意味政府亦看好超級豪宅市道

新供應有限及中港豪客購買力增加，今年豪宅樓價或飆升20%

供應充裕及租金升幅放緩，今年中小型住宅樓價料升5%

油麻地德昌里精品住宅項目，部署年中登場

赤柱SOLACE有2座洋房待售，其中一幢連裝修意向價逾1億

壽臣山南天第意向呎價逾7萬

東立地產地產部總監陳玉成接受本報訪問時表示，今年以來逾億一手交投顯著增加，至今暫錄約40宗成交，相當於去年全年約101宗的40%，反映超級豪宅持續有承接，預期今年全年成交量有望達到200宗或以上，按年增加約98%。

東立地產陳玉成預期，今年豪宅樓價升幅有機會達20%，中小型住宅則因供應充裕等因素，全年升幅或只有5%。

新股暢旺帶動豪宅市況

銀碼逾億超級豪宅交投急增，與近期新股市場暢旺有很大關係。陳玉成表示，部分公司上市之後，會將部分集資所得用作購買寫字樓，部分則可能流入豪宅市場，因而刺激逾億豪宅交投量急增。翻查資料，2025年本港合共有119隻新股上市，集資金額約達2858億，按年顯著增加2.2倍，重返全球「一哥」位置。

另一個原因是豪宅供應十分有限，特別是近年政府主力推出中小型住宅用地，近年較矚目個案包括2016年的赤柱黃麻角道豪宅用地以逾28億成交，在新增供應短缺、購買力增加情況下，交投自然跟隨飆升。

陳玉成指出，近年政府積極透過多項政策引入外來資金，例如「新資本投資者入境計劃」，所以是次調高逾億住宅物業交易印花稅稅率，由4.25%增至6.5%，目的可能只是希望趁豪宅交投飆升，伺機增加庫房收入，若從另一個角度分析，或反映政府亦看好逾億豪宅持續有承接，反而給予市場更大信心，預期措施不會對市場造成影響，今年豪宅樓價有望上升20%。

近年政府積極透過多項政策引入外來資金，例如「新資本投資者入境計劃」。

事實上，根據政府最新數據顯示，自2024年3月推出新投資移民計劃以來，截至上月底為止，投資推廣署合共接獲3166宗申請，其中1762宗已完成投資，預期所有申請將為本港帶來約950億投資金額。

中小住宅走勢審慎

比起豪宅市場，陳玉成對中小型住宅走勢看法較審慎，預期今年樓價上升5%。他解釋主要原因有兩點，首先是供應相對充裕，特別是政府大力發展北部都會區，預期2028至2029年將有大量供應，而且區內如洪水橋等新盤，對樓市主要購買力的內地買家具有很大吸引力。

其次是中小型住宅租金升幅或放緩，陳玉成指出，內地學生屬住宅租賃市場主力之一，然而近期有不少酒店或寫字樓易手，不少將改裝為學生宿舍，供應增加將導致租金升幅放緩，繼而影響樓價走勢。

不過，陳玉成對今年整體樓市前景持樂觀態度，預期將呈「駿馬奔騰」境象，除非有特別利淡因素出現，例如息口突然上調，但相信出現機會極微。

德昌里精品住宅 部署年中登場

新盤市場氣氛持續暢旺，發展商加緊部署推售旗下項目。東立地產陳玉成表示，油麻地德昌里精品住宅項目，正部署年中登場，又指近期鄰近相繼有多個同類項目開售，相信對該盤銷售帶來正面影響。

德昌里精品住宅項目，合共提供84伙，戶型涵蓋開放式及1房間隔。

僅84伙主攻開放式及1房

東立地產位於油麻地德昌里16至22A號精品住宅項目，合共提供84伙，戶型涵蓋開放式及1房間隔，項目特色包括鄰近港鐵油麻地站，以及市建局未來綠色走廊行人網絡中心。由於屬舊契項目，因此不用申請預售樓花。

至於旗下兩個超級洋房項目，公司繼續採取惜售策略，其中位於赤柱村道52至54號的SOLACE，目前有2座洋房待售，其中一幢連裝修，意向價逾1億。

旗下另一個洋房項目、壽臣山道西11號A南天第，僅提供3幢3層高獨立洋房，面積4004至5132方呎，戶型涵蓋3房至4房全套房設計，每幢均設有面積約1795至2794方呎花園、以及約1172至1238方呎私人車庫等，每幢洋房均設有私家升降機、約15至20米長私人泳池，意向呎價逾7萬。

問及公司增加土地儲備策略，他說本港樓市大病初愈，未來走向依然需要時間觀察，所以會集中發展周期較短項目，傾向購入一些平價寫字樓，然後改裝為酒店、服務式住宅或學生宿舍。