租客偷偷養狗後玩失蹤 僅租3個月 遺下滿屋狗屎家具全毀 業主後悔︰當初同情她是畢業生

租樓時常發生糾紛，除欠租外，若遇上無良租客「玩殘」單位，同樣令業主崩潰。內地一名業主將單位租予自稱「剛畢業、手頭緊」的年輕女子，豈料對方入住短短數月違反協議偷偷養狗，更在退租後失聯，遺下滿屋狗屎及嚴重損毀的家具。業主初步估計維修費高達2萬元（人民幣，下同），目前已報警及委託律師追討。

簽約明言禁養寵物

內媒報道，事主石女士在昆明安寧市持有一個位於26樓的單位。去年11月初，一名自稱剛畢業的楊姓女子主動聯絡，表示想租住單位，與男友同居。當時她以剛出來工作「手頭緊」為由，聲稱無法一次過繳付大筆按金及上期。石女士心生同情，最終雙方在11月5日簽署為期一年的租約。

石女士通融對方首個月僅支付900元租金，女租客當日分兩次繳交首月租金，5日後再補交900元按金及管理費。石女士強調，出租前已明言單位「嚴禁養寵物」，女租客當時態度誠懇，並未提出異議。

單位內佈滿狗屎，兩張床褥被狗啃咬至無法使用。

走廊堆滿雜物 鄰居投訴狗吠

好景不常，簽約僅兩個月，屋苑管理處於今年1月6日通知石女士，指其單位外的走廊堆滿棄置梳化及狗糧等雜物，衛生環境惡劣。石女士隨即聯絡女租客了解，對方辯稱因母親外遊，只是「暫託」照顧幾日狗隻，承諾會盡快送走。石女士當時無奈接受，但一再叮囑切勿弄壞家具。

然而情況並未改善，單位內的狗隻徹夜狂吠，擾人清夢，鄰居忍無可忍下報警。管理處再次介入，女租客竟以「遺失鎖匙無法入屋餵狗」為由向石女士致歉，並順勢取走單位的後備鎖匙。

牆身、房門框及木地板均遭受嚴重破壞。

突要求退租又反悔 最終失聯

至今年2月12日，女租客突然提出退租，並要求退還按金。由於早前曾驚動警方，石女士心生警惕，堅拒對方「視像驗樓」的要求，堅持必須親身實地視察。女租客見狀，翌日突然反口稱要「繼續租住」。其後，石女士向女租客追討水費，對方起初稱稍後支付，隨後便失去聯絡；兩三日後才回覆稱手機損壞，要求將水費直接從按金中扣除，自此音訊全無。

驚見滿地狗屎 損失保守估計逾2萬元

數日後，石女士親自上門查看，拍門無人應答。她開門入屋後，發現已經人去樓空，迎面而來的更是一陣極度刺鼻的惡臭。原來單位內佈滿狗屎，牆身、房門框及木地板均遭受嚴重破壞；兩張床褥被狗啃咬至無法使用，電視櫃及床頭櫃等傢俬亦全數報銷。石女士既氣憤又無奈，「好好的房子被糟蹋得面目全非！真的難以接受！」

電視櫃及床頭櫃等傢俬全數報銷。

目前石女士保留單位慘況作證據，經裝修公司初步報價，單是修補牆身、木門及地板的費用已高達1.68萬元；若連同報廢的床褥、電視組合櫃及床頭櫃等家具，總損失保守估計超過2萬元。

據了解，涉事租客雖已繳清4個月租金、按金及管理費，但仍拖欠1個月水電費，至今仍處於失聯狀態。石女士已聘請律師到場蒐證，準備透過法律途徑起訴該名無良租客，追討損失。

律師教3招助業主自保

這類「租霸」新聞時有發生，香港業主出租物業時亦應提高警覺。就退租糾紛，《星島頭條》曾向執業大律師陸偉雄查詢法律意見。陸偉雄表示，作為業主，每次將物業放租時，除著眼租金高低外，更應細心留意租客背景，如學歷、職業、家庭成員人數等，而構成可賠償關鍵在於屬自然還是人為損耗。

陸偉雄教授業主三招保障自己，第一，要求租客支付按金是保障自己的重要步驟，「當租客唔租個陣，業主可先留住按金，睇吓交樓時有冇損壞，如果需要維修、清理垃圾，可以喺按金入面扣除。」

第二，業主千萬不要容許租客將按金當交租，「有啲租客話3個月唔交租，喺按金扣，呢個係最不可取。日後要執番靚、做清潔，起碼有按金可以扣除。」

第三，如遇到租客交屋時單位狀況不佳，業主亦不要自行維修及清潔，最好找外判的承辦商進行清潔或裝修，並按照發票款項扣除按金，「有單有據」避免爭議。

如遇到租客不願意扣除按金，又或按金不夠賠償等情況時，可向相關法院追討，金額少於75,000元可找小額錢債審裁處；金額介乎75,000元至300萬元可找區域法院；若多於300萬元則可找高等法院。他明白業主遇到不良好的租客時會感嘆自己倒霉，但都要確保自己權益受到保障。

相關文章：短租客玩殘單位 門框掉落 馬桶佈滿糞便漬 業主批「質素差」 律師教3招自保

相關文章：業主公審租客搞破壞 全屋發霉 馬桶零清潔 「到底咩人可住到間屋咁？」

相關文章：港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議

相關文章：租客退租交吉 被嫌太污糟 稱代理無理刁難「按金在你手 就可以被搓圓撳扁？」

相關文章：被指「損壞櫃門」扣5萬按金 租客強調門鉸早已鬆脫 入稟向業主追討

相關文章：港漂花5萬誤租曱甴屋 廚櫃滿布蟲卵 代理稱上手為日本人「還教育我『要習慣香港』」