廟街全幢「迷你」商廈4180萬易手 距佐敦站5分鐘步程 業界：改裝學生宿舍料收益可觀

自從政府大力推動香港教育事業，具潛力改裝學生宿舍的中小型商廈受捧，佐敦一幢「迷你」商廈，全幢總樓面約4907方呎，以4180萬易手，平均呎價約8500元，物業於21年升值1.96倍。

佔地僅739方呎

佐敦廟街227號植麗素商業中心全幢，屬一幢迷你商廈，地盤面積僅約739方呎，惟物業接近廟街牌坊，位置獨特，業主去年4月推出放售，意向價4180萬，隨着近期投資市場升溫，物業「到價」以4180萬易手，以總樓面面積約4907方呎計算，平均呎價約8500元。

持貨21年升值1.96倍

市場消息透露，新買家為投資者何宏業及何永和。原業主早於2004年7月以1410萬購入，持貨21年帳面獲利2770萬，物業升值逾1.96倍。

接近廟街牌坊 生活配套方便

業內人士表示，該物業接近佐敦道，毗鄰的德寶誠商業中心位於廟街及佐敦道單邊，比較單純位於廟街的物業，植麗素更勝一籌，由於位置顯眼，加上距離港鐵站約5至7分鐘步程，該物業適宜作「樓上舖」，在當今學生宿舍流行時，改裝學生宿舍料收益可觀，學生可由佐敦道返回宿舍，毋須深入五光十色的廟街。而且，該地段生活配套方便，不論超市、食肆或日用品，可以「近在咫呎」來形容。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，政府近年積極打造「留學香港」品牌，成功吸引大量非本地學生來港升學，學生宿位需求成為新投資商機，酒店賓館大行其道，隨着政府去年7月中旬推出「城中學舍計劃」，將全幢商住樓及舊式商廈申改學生宿舍，成為新一波投資熱潮。在此效應下，帶動2025年全年錄逾52宗全幢，涉金額約150億元，其中，下半年全幢錄36宗，個別預料改學生宿舍，包括尖沙咀金巴利道80號全幢商住樓連賓館牌照以約1.1億沽，佐敦新填地街98至104號甘霖大廈全幢以約1.08億易手。

荃灣科技中心低層意向價2500萬

美聯工商客戶董事李永健表示，荃灣沙咀道29至35號科技中心低層工業單位出售，建築面積6141方呎，意向價2500萬，平均每呎約4071元。物業以交吉出售，買家可即時規劃使用。樓底高度約14呎9吋，可靈活規劃為展示廳、工作室或倉儲用途。該廈可容納40呎貨櫃卸貨台，以及4部貨梯及2部客梯。科技中心單位成交呎價約2700至4600元，放售單位具競爭力。

