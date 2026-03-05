深井碧堤半島銀主盤604萬拍出 3組客搶高25% 星漣海4房每呎1萬元沽

黃開基拍賣行昨日舉行拍賣會，推出19項物業拍賣，吸引逾50人出席，其中深井碧堤半島6座高層E室，面積517方呎，屬於銀主盤，開價480萬推拍，吸引3組買家出價競購，最終以604萬拍出，呎價約11683元，較開價高約25.8%。

另外，忠誠拍賣行昨日售出3項物業，全屬住宅銀主盤，其中馬鞍山星漣海2A座低層D室，實用面積1,154平方呎，設4房1套及工作間連廁，獲5組客爭購，並由938萬元搶高25%至1168萬元沽出，呎價約10,121元。是次造價較銀行估價1,291萬元，低出約123萬元或9.5%。

據悉，原業主於2018年7月以1854.2萬元向發展商購入上述單位，其後於2022年7月及9月分別向銀行及財務公司借貸，最終資不抵債，並淪為銀主盤。

星漣海位於馬鞍山彩沙街1號，於2018年2月開始入伙，屋苑合共設有6座，提供454伙，面積由738方呎至1732方呎。屋苑會所設施多元，5大主題提供近30項設施，包括室外泳池、戶外燒烤、兒童設施、健身室設施等。

