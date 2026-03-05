Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深井碧堤半島銀主盤604萬拍出 3組客搶高25% 星漣海4房每呎1萬元沽

樓市動向
更新時間：10:31 2026-03-05 HKT
發佈時間：10:31 2026-03-05 HKT

黃開基拍賣行昨日舉行拍賣會，推出19項物業拍賣，吸引逾50人出席，其中深井碧堤半島6座高層E室，面積517方呎，屬於銀主盤，開價480萬推拍，吸引3組買家出價競購，最終以604萬拍出，呎價約11683元，較開價高約25.8%。

相關文章：碧堤半島銀主盤開價480萬推拍 低銀行估值21%

另外，忠誠拍賣行昨日售出3項物業，全屬住宅銀主盤，其中馬鞍山星漣海2A座低層D室，實用面積1,154平方呎，設4房1套及工作間連廁，獲5組客爭購，並由938萬元搶高25%至1168萬元沽出，呎價約10,121元。是次造價較銀行估價1,291萬元，低出約123萬元或9.5%。

據悉，原業主於2018年7月以1854.2萬元向發展商購入上述單位，其後於2022年7月及9月分別向銀行及財務公司借貸，最終資不抵債，並淪為銀主盤。

星漣海位於馬鞍山彩沙街1號，於2018年2月開始入伙，屋苑合共設有6座，提供454伙，面積由738方呎至1732方呎。屋苑會所設施多元，5大主題提供近30項設施，包括室外泳池、戶外燒烤、兒童設施、健身室設施等。

相關文章：星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬

 


 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
01:07
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
3小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
19小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
18小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜哈梅內伊國葬宣布延期 美防長：戰事或長達8周甚至更久｜持續更新
即時國際
4小時前
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
影視圈
15小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
5小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
19小時前
啟德AIRSIDE「浪谷」低調結業！全港首個室內衝浪餐廳 網民嘆可惜：幾有噱頭
全港首個室內衝浪場地「浪谷」低調結業！ 啟德AIRSIDE1.4萬呎巨舖僅經營2年 網民嘆可惜
飲食
21小時前
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
01:12
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
影視圈
21小時前
郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台
郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台
影視圈
23小時前