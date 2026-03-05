雲向分階段推售具提價空間 楊聰永：受惠北都優勢 力吸用家投資者

樓市持續向好發展，一眾發展商加緊推盤部署，永泰楊聰永指出，集團今年重頭戲之一的粉錦公路新盤雲向，將採分階段推售策略，由於首批以低成本價推出，最快周末加推單位，並具加價空間。另外，《財案》加大力度發展北都，雲向將直接受惠，將吸引用家及投資者，對項目銷情有信心。

樓市持續向好發展，一眾發展商加緊推盤部署，永泰楊聰永指出，集團今年重頭戲之一的粉錦公路新盤雲向，將採分階段推售策略，由於首批以低成本價推出，最快周末加推單位，並具加價空間。另外，《財案》加大力度發展北都，雲向將直接受惠，將吸引用家及投資者，對項目銷情有信心。

永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永接受本報訪問時表示，集團部署今年推2個項目，年內重頭戲為新盤雲向，該盤地理位置優越，位處東鐵綫，步行前往港鐵上水站約8分鐘。而且《財政預算案》加大力度發展北都，雲向坐落此優質地段，將直接受惠，潛力無限。

楊聰永指，項目先前已錄約500組指定人士參觀展銷廳，昨正式開放示範單位短短數小時已錄約400組客，該盤至今查詢數字亦已「破千」宗，現時客源中投資者約5成半，鍾情項目就近北區醫院，料有不少潛在的醫護人員租客，其餘4成半準買家為用家。初步預計周末加推，屆時具提價空間，有機會下周末首輪開售。

他指，由於有不少準買家有意購入項目中層至高層、享高爾夫球場景的2房，將部署在新價單中推出以迎合買家需要。預計周末會屬參觀高峰期，將於上水、粉嶺、大埔及沙田等目標客源所住區域設穿梭巴士，方便準買家參觀示範單位。

而且近期有不少本地或內地投資者，均鍾情大學區買樓收租，事實上，近年本港大學吸引大量非本地生入讀，而且大部分學生均以「年付」方式租樓，平均呎租達50至60元，租金回報可觀。

該盤集合5大優勢於一身，包括港鐵東鐵綫便利優勢、接通5大關口、前臨高爾夫球場、北都發展先機及可接通多間大學。預計關鍵日期為2027年3月底，樓花期約一年。

他指，經東鐵綫北上可直達深圳，南下金融中心，中間亦有大學區份，如大學站、九龍塘及紅磡，佔具策略位置，故看好樓盤發展前景。另外，雲向亦鄰近多個關口，跨城交通網完善，令「雙城生活」無縫銜接。

雲向首批涵蓋3伙開放式、124伙1房及27伙2房，面積286至445方呎，價單售價460.3萬至897.9萬，價單呎價15859至20179元，折實售價368.3萬至718.4萬，折實呎價12687至16145元，折實平均呎價13974元。

隨着近期樓市交投回暖及新盤庫存下降，連帶樓價亦穩步上揚；永泰楊聰永指，調高今年全年樓價預測走勢，估計今年樓價料升約8%至11%，在各類型單位當中細單位及豪宅前景看高一線，料可跑贏大市。

楊聰永認為農曆新年後，樓市會繼續出現「小陽春」，對於全年樓市走勢非常正面，由於過去樓市受新盤庫存量影響，惟目前新盤去貨速度亦加快，貨尾單位已跌至約1.8萬伙，不排除會出現巿場需求量大於供應的情況。

他指，近期樓市屬於資金市，市場有不少大手客出動購貨，以物色高回報及穩妥的投資項目。而且樓價由去年已累升3.25%，租金亦持續創新高，加上近日股市、黃金、白銀、外滙等市場表現波動，吸引資金流入「磚頭」市場。

另一方面，現時息口仍處於偏低水平，惟在租金持續高企，出現「供平過租」情況，令整體樓市「價量齊升」，不過在整體交投中，當中不少登記買家屬新香港人，料會成為新引擎。

投地方面，楊聰永指，近期新盤庫存量下跌，集團亦需要補充土地儲備，只要計到數就會投地，傾向北都及東鐵綫項目。

年內亦會推售沙田新盤UNI Residence，共提供240伙，該盤由1月起售出約22伙。

楊聰永續指，年內亦會推售沙田新盤UNI Residence，共提供240伙，該盤由1月起售出約22伙，項目開售至今共售出約152伙，佔單位總數約63%，套現約8.13億，成交呎價由13993至21698元。部署項目獲批入伙紙後，以現樓方式重推，未來不排除再上調單位價錢，幅度約3%水平。