上環299 QRC全幢銀主盤料6億易手 具改建學生宿舍潛力 回報料達6厘

近期商廈買賣熾熱，上環299 QRC全幢銀主盤獲本地投資者垂青，項目已進入盡職審查最後階段，將以近6億易手，平均每呎6350元，新買家料回報約6厘。

準買家為本地投資者

上環皇后大道中287至299號的全幢商廈項目299 QRC全幢，去年5月淪為銀主盤，市場消息透露，該全幢最新獲準買家積極洽購，出價近6億並獲得銀主首肯，項目進入盡職審查最後階段，料短期內易手，以總建築面積約94417方呎計算，平均每呎約6350元。

上環299 QRC全幢將以近6億易手，已進入盡職審查最後階段。

具潛力改作學生宿舍

據了解，準買家為本地投資者，鍾情項目具投資價值，目前大廈出租率僅約50%，月收200萬，若然悉數出租，料月租400萬，回報約6厘。該廈樓高24層，每層建築面積介乎2852至6002方呎，由於每層樓面相對較小，採光度高，具潛力改作學生宿舍，惟未知準買家取向。

該全幢曾由大新金融創辦人王守業兒子王祖安持有，他於2018年，斥資21億以向TOYOMALL購入，當時以買賣公司形式交易，TOYOMALL於2010年以5.2億購入，帳面獲利15.8億，王祖安曾向澳門大型銀行融資高達14.7億，惟於2022年將該廈所有股權悉數出售予另一基金，市場消息並指，新買家在2025年2月底，就299 QRC全幢商廈再作抵押，向銀行承做二按。若以最新成交價計算，物業大幅貶值高達71%，樓價蒸發15億元。

該全幢隨後被中國工商銀行（澳門）股份有限公司委任德安華（Kroll）接管，並委託代理，由仲量聯行於去年5月推出放售，過去數月先後亦有不同代理行為物業尋找買家。

仁孚1.3億售銅鑼灣車場

市場消息指，仁孚持有的銅鑼灣禮頓道36號嘉栢大廈2樓至6樓停車場部分，涉及199個車位，以約1.3億易手，平均每個車位約65萬，該車場車位每月收租70多萬，新買家料回報近7厘。