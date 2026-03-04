Gen Z港漂愛高薪更愛自由 下班不被打擾最吸引 拒置業可「說走就走」｜租盤Million

當內地「996」及「007」等工作文化將員工個人時間擠壓至無形時，一批年輕港漂選擇「用腳投票」，不僅為更高的薪金，更為了一種被尊重的生活節奏。有一對Gen Z港漂情侶王萌及羅皓暘向《星島頭條》透露，香港工作環境更健康，亦更容易遇到賺錢的機會。不過，對於以7年換取永居身份的規劃，他們認為「香港身份證矜貴是上一輩的觀念」，更偏向走一步看一步，「哪裡有更好的機遇就去哪裡」。目前他們租住在康城一間400方呎的單位，暫不打算在港置業，認為租樓更經濟實際。

內地建築業不景 香港人才短缺

王萌與羅皓暘均主修土木工程系，持有碩士學位，前者畢業於廣州華南理工大學，後者畢業於美國伊利諾大學香檳分校。羅皓暘表示，「內地整個建築設計和房地產行業都非常不景氣」，更直言不諱地形容為「很糟糕」。除了行業寒冬外，碩士畢業生在一線城市的建築設計院月薪僅約8,000元人民幣，還伴隨周末無償加班、下班後隨時待命的無盡循環。他還說：「我爸媽是同行，他們在內地的工作狀態是24小時7天隨時待命。」

面對以上情況，他們將目光投向香港。2023至2024年間，儘管羅皓暘遠在美國攻讀碩士，仍密切關注行業動態。他留意到，香港政府為刺激經濟而推出多項基建項目，令業界極度缺乏人手，並有大量香港公司頻繁到內地大學舉辦招聘活動。

事實上，當時香港建造業確實面臨人才短缺，發展局局長甯漢豪曾表示，本地建造業需要大量專業人才。根據統計，業內約有4,000名專業人員空缺，包括工程師、建築師和測量師，預計未來數年會增至約6,000名，並計劃適度引入海外和內地人才來港發展。

羅皓暘判斷這是千載難逢的機遇，決定將香港作為職業生涯的起點。當香港建造業協會深入內地大學舉辦校園招聘會時，便積極投遞履歷，並在招聘會上直接獲得香港建築公司聘請，於2024年透過「專才計劃」順利來港工作。

相比於內地，他們認為香港拋出的「橄欖枝」誘人得多，畢業生起薪超過2.5萬元，更重要的是公司保證「工作與生活平衡」。王萌說，「周末不會被打擾，下班之後，同事或上司不會透過私人通訊方式追魂奪命call。」對他們而言，這份邊界感就是最大的吸引力。

住屋成首要挑戰 1.7萬租康城

不過，來到香港後，第一個現實挑戰便是「住」。羅皓暘比王萌先行到港，平日在九龍灣工作，獨自住在觀塘一間由工廈改造的學生宿舍，實用面積約200方呎，月租高達8,500元，「那裡人很多，街道也很狹窄，環境十分嘈雜。」

半年後王萌來港，並在觀塘工作，二人決定共同生活，以改善居住環境。他們分別考察了3個地點的樓盤：首先考慮位置便利的啟德，但一個兩房單位動輒2.4萬至2.5萬元租金，比預算高出兩三成，只能無奈放棄；接著轉向藍田麗港城，但樓齡超過30年，加上普遍使用窗口式冷氣機，觸及了王萌因睡眠淺而無法妥協的底線，也只好作罷。

最終，他們的目光落在日出康城，儘管通勤時間增加，但簇新樓宇、清靜環境、鄰近大型商場，加上完全符合預算，讓他們決定「以時間換空間」。二人最終以月租1.7萬元，承租康城晉海一個約400方呎的兩房單位，租金大約佔二人收入的三分之一。

居住面積小 生活品質仍較高

對於香港居住面積比內地小，也曾有過不佳的居住經歷，但羅皓暘依然認為香港整體生活品質很高。他指出，香港非常方便，尤其欣賞城市規劃，形容為「發達、整潔、理性」，直言比家鄉廣州更好，「我覺得廣州從我出生到現在，永遠在走下坡路，從之前北上廣深，變成現在北上深，而且廣州無法給人一個非常好的城市面貌，滿大街都是電單車。」他還說，「一個城市整不整潔，在路上走得方不方便，有沒有規矩，這還是蠻重要的。」

即使香港生活成本高，但二人認為在香港發展事業是最好選擇，「做我們這行，估計香港是全亞洲工資最高的地區。」王萌透露，他們還參加了為期三年的「Scheme A工程師培養計劃」，頭兩年在辦公室工作，第三年到地盤工作，工資將會有3至5成的漲幅。

「香港身份矜貴」 僅是上一輩觀念

雖然在各方面都讚揚香港，但他們與許多前輩港漂視「永居」為終極目標不同，甚至對此顯得相當「佛系」。羅皓暘坦言，「做一年看一年，來港並非為了拿身份」，而是為了一份好工作和與伴侶在一起。王萌也認為，所謂「香港身份矜貴」是上一輩的觀念，對她而言，身份更多是為了旅行、子女教育等實際便利，而非一種必須達成的文化認同。

另外，他們同樣對在港置業抱持審慎態度。家人曾提議趁樓市低位入市，但他們不願「為銀行打工而活」、過早背上沉重的經濟枷鎖；而更深層的原因是對未來不確定性，「我擔心買了房，就會被『綁在』香港，我不知道十年後自己會在哪裡」，比起擁有一套屬於自己的物業，他們更珍視隨時可以「說走就走」的自由。

這種不確定性也體現在工作中，王萌參加的培養計劃已步入第三年，需要到地盤工作，而下一個工地可能在屯門，距離康城逾2小時通勤時間，意味他們安穩的生活節奏可能再次被打亂。要忍受長途通勤或搬家，目前還沒想好對策。

記者：Million

