商廈造價高位回落4成 金融機構紛斥巨資購入自用 大新逾8億承接黃竹坑甲廈10層

踏入近年，市場錄一宗大手買賣，大新金融（440）斥資逾8.38億元，向偉華集團購入黃竹坑全新甲廈偉華匯一籃子商廈物業，該宗交易為非核心商業區商廈市場注入動力。業內人士指，近年商廈買賣活躍，有見商廈造價高位跌40%，金融機構紛出手自置物業，並以大樓面受追捧。

大新金融8.38億購黃竹坑偉華匯

黃竹坑香葉道36號偉華匯6至18樓合共10層，連同地下商舖，由大新金融（440）以逾8.38億連同大廈命名權、20個車位及相關廣告位購入，物業總面積117672方呎，呎價約7128元。

萊坊商業物業市場董事總經理夏博安表示，隨着市場氣氛改善，預期在用家需求及投資意欲回升帶動下，今年寫字樓成交有望上揚。

尖沙咀全幢廈7.9億易手

黃竹坑商廈家買大新金融為上市公司，大新金融王守業家族相關人士，早前私人購入尖沙咀堪富利士道1至2A號全幢全新商廈年前放售，全幢作價約7.9億，平均每呎1.35萬。王守業為大新銀行集團創辦人兼主席，為人所熟悉的是，2008年被《福布斯》列為香港首40大富豪，當年身家約10億美元。

近年商廈交投暢旺，去年全年市場錄6宗造價10億或以上商廈成交，總涉資逾211億，買家為中資或本地用家為主，當中至少5宗由用家承接，隨着寫字樓價格由高位暴跌逾40%，用家把握時機置業，交易金額十分巨大。

置地公司率先在去年4月售出中環交易廣場一期42至50樓寫字樓連平台部分舖位，買家為港交所，物業作為自用，作價63億。而同系文華東方的銅鑼灣全新商廈港島壹號中心，10月獲中資阿里巴巴和螞蟻集團購入13層樓面等，作價72億，作在港的大本營。

京東亦購入中環中國建設銀行大廈一半權益。還有，中環皇后大道中122至126號尚至醫療大樓全幢今年8月以逾10億元易主，由中資券商東吳證券（香港）購入自用。業內人士表示，由於市況不濟，政府暫緩商廈土地供應，寫字樓庫存逐步減少，租金有機會止跌回升，相信最壞時間已成過去。

相關文章：中資加速投資香港 京東近35億購中環商廈業權 集團︰始終看好在香港發展

華僑銀行11.6億購灣仔商廈

英皇國際以11.6億向華僑銀行出售位於灣仔中國華融大廈，華僑銀行香港企業銀行及金融機構高級董事總經理韋耀早前指，集團是次購入物業自用，又指香港為該行雙樞紐之一，會繼續投資在港設施支持業務，交易亦反映集團對香港的信心。

大買賣帶動黃竹坑區 業界料商廈租金回穩

近來商廈市況不景，黃竹坑商廈空置率一直高企，租金受壓，隨着大新金融購入大樓面兼大廈命名權，交易為區內商廈市道帶來生氣。

美聯商業高級營業董事蕭惠碧表示，黃竹坑工業區轉型商業區，近年甲廈落成，租金確實有壓力，大新金融買下甲廈樓面及命名權，多一名大型用家遷入，不但吸納部分樓面，對區內市況帶來正面作用，相信會帶動相關的行業進駐。

她又說，隨着黃竹坑區發展趨向成熟，預期租金逐步回穩。事實上，區內甲廈租盤多，但大型連命名權供出售的盤源少，很多大業主都無意出售。用家鍾情大樓面連命名權，惟尋得心頭好不容易，不論核心或非核心區，盤源皆有限。

偉華匯錄3.6萬呎大手租賃

黃竹坑偉華匯於2024年落成，去年9月，該廈錄得入伙以來最大宗租務，該廈19、20及21樓全層，每層面積約1.2萬方呎，合共面積約3.6萬方呎，以每平方呎約20元租出。新租客為瑞士跨國企業DKSH，該集團主力採購、市場推廣與銷售、電子商務等，該企業目前使用同區南匯廣場作辦公室。

偉華匯前身為信誠工業大廈，偉華集團早於2013年展開收購，直至2020年獲批重建，連同收購及建築，總投資額達約40億，樓高27層，提供總面積約30萬方呎。2024年業主進行招租，其中1層獲金融機構由中環遷入，另一間科技公司承租全層，由同區遷入。