中東緊張局勢升溫 業界稱暫未影響樓市氣氛 豪宅價量有望跑贏大市

樓市動向
更新時間：10:14 2026-03-03 HKT
發佈時間：10:14 2026-03-03 HKT

中東緊張局勢升溫，環球股市受壓，市場憂慮會否為本港樓市添上陰影。綜合業界意見認為，不穩局勢或導致部分準買家變得觀望，甚至有機會乘機壓價，但整體而言暫未對樓市氣氛構成影響。

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，本港與中東地區在地理位置上有相當距離，戰事對本港樓市影響不大，反而當地政局不穩有利資金流入本港，令本港成為資金避險港，預計先流入股票市場及基金，對樓市交投亦同時起正面及帶動作用，集團推盤不受影響，維持今日正式公布旗下全新項目首張價單。

與此同時，有發展商表示，當前宏觀環境複雜化，資本為求保值有機會進行重新調配，亞洲有望靠穩定經濟發展，成為資金避風港。本港住宅屬可以投放資金的工具之一，其中豪宅物業因為稀缺及抗跌力，成交價及交投量有望錄得跑贏大市的增長幅度。

張翹楚：對本地樓市衝擊有限

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，地緣政治變得緊張，直接牽動油價上升，港股昨日亦下跌約2%。樂觀而言，香港屬於相對安全的地方，但世界經濟轉弱，始終影響本港樓價短期升勢。現時本港住宅買賣雙方以本地客及內地客為主，普遍認為戰事遠離自己，所以相信負面影響很快會淡化。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，中東戰事令原油價格飆升，從而導致通脹升溫和經濟放緩，有機會因此放緩減息步伐，繼而為本港樓市帶來負面影響。不過，本地樓市始終具有剛性需求，加上地緣政治事件主要影響中東地區，對本地樓市帶來的衝擊有限。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中東戰事或會對買家入市意欲構成輕微心理影響，亦有機會成為買家壓價的理由之一，然而業主普遍都看好本港樓市未來走勢，相信未必會輕易因此接受買家大幅壓價。

美聯高級董事布少明表示，近日國際政局陰霾密布，可能令少量準買家轉為觀望，但暫時未對樓市構成影響。若情況沒有顯著惡化，同時股市能在短時間內回穩，樓市積存的購買力將繼續釋放，對發展商推售新盤的步伐沒有明顯阻礙，預期3月份多盤齊推，一手成交能突破2500宗。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

