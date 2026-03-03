麥當勞賣舖｜麥當勞9350萬沽美孚新邨地舖 持貨38年升值2.4倍 累沽7舖 套現逾5.8億

麥當勞賣舖｜跨國連鎖快餐店美國麥當勞持續沽舖位，最新售出美孚新邨萬事達廣場一個地舖，涉資9350萬成交，平均每呎14352元，持貨38年升值2.4倍。麥當勞總公司自去年10月至今，共沽出7個自用舖，套現約5.85億元。

麥當勞賣舖｜1988年買入價2735.2萬

上址為美孚新邨荔灣道10至16號萬事達廣場地下N60A號舖，建築面積約6515方呎，麥當勞餐廳自用，以9350萬成交，平均每呎14352元，麥當勞售後租回，月租43.4萬，新買家收取回報5.6厘。麥當勞餐廳於1988年6月以2735.2萬購入該舖位，持貨38年帳面獲利約6614.8萬，物業升值2.4倍。

美國麥當勞沽美孚新萬事達廣場地下N60A號舖，作價9350萬。

麥當勞賣舖｜新買家向情民生區高回報舖位

市場消息透露，新買家透過宏力（中國）有限公司購入，為資深投資者郭木材兒子郭順成及相關人士，郭家向來鍾情民生區高回報舖位，早年已購入不少舖位收租。

郭家早年已於美孚新邨買舖，包括夥拍小巴大王馬亞木家族持有美孚新邨吉利徑一個舖位，涉及吉利徑1至21號第二期平台66號舖，面積約2500方呎。

該舖位去年3月以每月12萬租出，平均呎租48元。此舖位曾是健身中心舒適堡發跡舖，舒適堡自1999年起開始租用，最初月租僅8萬，2024年9月結業後，業主以月租15萬放租，接近半年後，以每月12萬租出。

該家族早年跟小巴大王家族合作購入不少民生區舖位，近期亦沽售個別舖位，去年3月，沽出筲箕灣筲箕灣東大街98至112號景輝大厦地下C1號舖及1樓全層，地舖建築面積約2000方呎，1樓建築面積約14000方呎，合共約16000方呎，作價1.19億，該巨舖由酒樓承租，月租56.6萬，據悉由該酒樓相關人士購入自用。

麥當勞首階段招標推8舖位：

麥當勞賣舖｜分階段「全線賣舖」

美國麥當勞總公司於去年中部署悉數出售香港的23個舖位，市值約30億，而至今累沽7間舖，合共套現約5.836億元。

麥當勞總公司回應，位於芝加哥的麥當勞總公司定時審視其持有的物業，並不斷優化其房地產組合。總公司將會出售數個位於香港的物業，而相關物業的餐廳營運將不會受到影響。

