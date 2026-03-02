Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀瑧玥示位首曝光 部署周內開價

樓市動向
新世界旗下尖沙咀新盤瑧玥於今日率先開放示範單位予傳媒參觀，發展商表示將於周內公布首張價單及開放示範單位予指定人士參觀，另外將為向隅客提供特別安排。

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目於今日率先開放1伙1房示範單位供傳媒參觀，預計於周內上載首張價單及開放示範單位予指定人士參觀，同時亦有機會開放予公眾參觀，月內推售。

瑧玥1房連家具無改動示範單位：

何家欣續指，項目至命名後接獲不少查詢，其中包括去年推售、同系列樓盤瑧爾的大手投資向隅客，同時推出層購安排後市場反應不俗，有見及此是次推售預計同樣會推出全層式認購程序並優先揀樓，同時亦會推出相關優惠，另外亦為向隅客提供特別安排。

瑧玥於今日率先開放1伙連家具無改動示範單位供傳媒參觀，單位以18樓B室為藍本搭建，面積266方呎，1房間隔，樓高可達3.15米。

單位間隔四正實用，客飯廳設計主打靈活多變，設有一體化收納工作枱及二人餐桌，可輕鬆切換空間用途。同時亦設置可收納椅子，節省空間之餘亦可靈活用作坐椅或餐椅，實用性十足。房間亦延續大廳的型格實用，衣櫃連梳妝桌椅呈一體化設計。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

