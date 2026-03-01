DEEP WATER SOUTH錄逾千人次參觀 4成屬內地高淨值人士
更新時間：09:50 2026-03-01 HKT
會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋新盤DEEP WATER SOUTH，昨首日開放展覽廳予指定人士預約參觀，錄逾1,000參觀人次。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，該盤首日開放展覽廳予指定人士預約參觀，即錄逾1,000參觀人次，吸引不少本地老牌家族、金融、醫護專業人士、家族辦公室及城中名人親臨參觀示範單位，親身體驗項目及展覽廳打造的「南法貴族生活」主題。
5成人士鍾情4房大宅
黃光耀續指，項目第6B期GRANDE BLANC的深水灣及壽臣山景緻大宅備受追捧，5成人士鍾情4房大宅，5成則有意購入3房大宅。整體當中4成屬內地高淨值人士，約6成屬本地高端客戶；本地高端客戶中的7成來自港島傳統豪宅地段，尤其南區，九龍客則佔2成，渴望「升級」進駐南區。
