00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」

啟德樓價動輒近千萬，對不少港人、尤其是年輕人而言，在該區上車已成為遙不可及的夢想；不過，一位00後補習老師Kate（化名）首次抽居屋便中籤，並幸運地以380萬元買入被譽為2023年「居屋樓王」的啟德啟悅苑。她接受《星島頭條》訪問時直言，當初置業初心是希望與男友一起居住，甚至已有計劃婚後一起供樓，但無奈現時已分手收場，讓她深刻體會到置業與感情狀況交織的風險。

母親資助首期 抽居屋「一擊即中」

現年22歲的Kate於去年大學畢業，為家中獨女，坦言向來「有幾多就用幾多」，沒有儲蓄習慣，畢業時更幾乎是「零儲蓄」，但其母親卻一直抱持「安居樂業」的傳統觀念，並主動提出資助首期讓她上車。對於母親的幫助，她在一開始時也比較抗拒，「覺得好像一開始就要綁死了很多年」，而轉捩點則在於當時她結識的男友，因家庭原因需要搬出來住，Kate就覺得「與其你也要搬出來住，不如你和我一起住」。

Kate原本考慮過鰂魚涌一帶私樓，但預算只能買到極細或極舊單位，「不夠錢買私樓，計過數後發現居屋性價比更高。」她又認為，啟德旺中帶靜，處於交通樞紐位置，加上戶外空間舒適，抱著一試的心態申請，結果幸運地「一擊即中」。資料顯示，2023年房委會以市價六二折推售6個居屋新盤，其中啟悅苑就被視為該期「居屋王」，提供2,046個單位，售價由223萬至494萬元。

擬與男友共建家庭 極速分手收場

一切看起來無比順利的置業歷程，但實際卻是困難重重。當初Kate的母親開出了一個條件——必須結婚才能同居，但她仍願意接受，因認為兩人感情穩定，甚至已計劃結婚後一起供樓；怎料一、兩個月後，她與男友的感情卻出現變故及分手收場，裝修設計最終也由Kate獨自決定。

同時，Kate在申請按揭時也遇上難題。由於她剛畢業不久，收入尚未穩定，銀行要求她提供擔保人，最終父母成為其擔保人，並支付約42萬元的首期及雜費，讓她能以380萬元購入實用面積約380方呎單位，呎價約1萬元，借足九成按揭。

單位裝修前。

單位裝修後。

供樓壓力大 慶幸父母幫補生活費

不過，作為自由身補習老師，Kate的收入較為浮動，平均月入僅約1.7萬元，每月供樓開支卻高達15,206元，佔其每月收入九成，「基本上成份糧都拎去供樓」，且供款期長達30年，坦言供樓壓力沉重，並對生活「肯定有很大的改變」，原本計劃到外地創業的夢想不敢再想，「甚至去旅行都覺得有罪惡感」。

為了減輕負擔，她曾考慮「打兩份工」，一邊做副業、一邊全職工作，但慶幸父母會負擔部份生活使費，讓她能勉強維持收支平衡，未來則計劃在工作穩定後，提高還款額以縮短年期，並減少利息支出。

寄語同輩謹慎置業 切忌為愛衝動

談及這段上車經歷，Kate強調自己並非榜樣，「我能夠這麼年輕就有足夠首期置業，離不開家人的支持」，更提醒同輩置業前必須三思，尤其年輕人初入職場、收入不穩，若家庭居住空間尚可，應先累積儲蓄和抗風險能力，「一旦因突發事故而出現斷供，不僅影響信貸紀錄，更有可能被收回單位」。

她特別提到，年輕人買樓往往與感情狀況掛鈎，若雙方關係未穩定，業權分配極易成為日後爭議點，「很多人願意一起合租，但卻拒絕為另一半名下的物業交租」，建議情侶最好按比例共同購入，白紙黑字釐清業權，避免日後因感情生變而引發金錢矛盾。

