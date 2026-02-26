Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大鴻輝梁紹鴻3.23億沽Mount Nicholson 豪宅加稅前成交 「中國超跑第一人」可慳727萬

更新時間：18:08 2026-02-26 HKT
發佈時間：18:08 2026-02-26 HKT

山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON 2期中低層A室，面積4566方呎，本月11日以3.23億易手，呎價約70740元；據土地註冊處資料顯示，原業主為有「舖王」稱的大鴻輝主席梁紹鴻，他早於2016年11月以3.12億購入，持貨10年轉手，帳面獲利約1100萬或3.5%。

「中國超跑第一人」接貨

市場消息指，買家以EARTHSTONE LIMITED作登記，公司董事為付嵩洋，為北京恒翔永瑞貿易有限公司創始人兼董事長，即「中國超跑第一人」，收藏逾20部頂級跑車，包括以6000萬元人民幣購入一部專門訂製的林寶堅尼SC18 Alston，同時是內地頂級跑車俱樂部HAC（Hyper Auto Club）的創辦人。

由於買家於今日逾億元豪宅印花稅調高至6.5%前入市，若以此成交價計算，即慳稅約727萬元。

相關文章：財政預算案2026︱豪宅印花稅調高至6.5% 料增10億收入 小斯去年底豪擲逾億入市 成功慳逾300萬辣稅

