上海客「撲機票」昨夜來港買豪宅 老業主捱眼瞓簽約 終午夜前1.2億成交 慳稅270萬

《財政預算案2026》宣佈調整樓市「辣招」，將價值1億元以上的住宅物業從價印花稅由4.25%調高至6.5%，增幅超過五成。新稅率公佈後，市場隨即出現趕搭「尾班車」的個案。有代理向《星島頭條》透露，一名上海買家為趕及在午夜新稅率生效前完成交易，昨日特意「撲機票」在晚上趕赴香港；而年邁的業主亦「捱眼瞓」等待，雙方最終在午夜前完成簽約，為買家成功節省270萬元的印花稅。

上海客聞訊即飛港 年邁業主捱夜等簽約

中原西半山首席營業董事李巍表示，自加稅消息公佈後，隨即有內地買家查詢並趕來香港睇樓。他透露，其中一名從事金融業的上海買家，在農曆新年前已看中一個位於中半山的豪宅單位，該單位面積逾2,000呎，價值過億。買家原本仍在考慮階段，但得悉加稅後，便立即決定起程來港完成交易。

李巍指出，由於單位優質，同一時間亦有三至四組潛在買家表示有興趣，令情況更為緊湊。原業主為一名老人家，其放盤已持續兩三個月，十分擔心因稅項增加而影響最終成交，故即使已到歇息時間，仍寧願「捱眼瞓」等待買家簽約。

最終，雙方經議價後，以約1.2億元達成交易。李巍稱，業主信守對該上海買家的承諾，一直等到晚上近11時，雙方才正式簽訂臨時買賣合約，成功趕在「死線」前完成，為買家節省了270萬元的印花稅開支。

代理分析：短期現陣痛 料公司轉讓成交趨增

李巍分析，新稅率最直接受影響的將是採取招標形式發售的豪宅物業，因為招標程序需時，難以在短時間內完成合約。他預期，加稅短期內或令睇樓量減少，但相信「陣痛期」只會持續約一星期，市場便會逐漸消化消息。

他補充，相較數年前樓市未「撤辣」時，內地買家須繳付高達30%的買家印花稅（BSD），現時即使加至6.5%，對豪宅買家而言仍是「比較消費得起」的水平。

此外，李巍預計，在新稅制下，透過「公司股權轉讓」方式進行的物業買賣將會增加。由於此類交易的印花稅率僅約0.2%，與新的從價印花稅有超過6%的差距，吸引力大增，預計未來以公司轉讓形式的成交量或會增加兩至三成。

