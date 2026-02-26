上車客被100元印花稅吸引 395萬入市購荃灣荃景花園2房

樓市氣氛正面，農曆新年長假過後，成交陸續回升。中原地產荃灣綠楊分行B組市務經理涂健表示，分行新近促成荃灣荃景花園1座中層H室成交，實用面積362平方呎，兩房間間隔，裝修企理，今年1月叫價420萬元，其後輕微降價至410萬元，近日經議價後，最終以395萬元成交，實用呎價10912元。

涂健指，買家為同區分支家庭，睇樓多月，眼見市況升溫，曾參觀的放盤大多已售出， 見上址有裝修而且合用，由於樓價400萬元內的物業只需繳付100元厘印費，遂積極還價395萬元，最後成功獲業主接納，即時拍板入市。

原業主於2016年以365萬元買入單位，單位10年升值30萬元或8%。

