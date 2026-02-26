Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上車客被100元印花稅吸引 395萬入市購荃灣荃景花園2房

樓市動向
更新時間：14:36 2026-02-26 HKT
發佈時間：14:36 2026-02-26 HKT

樓市氣氛正面，農曆新年長假過後，成交陸續回升。中原地產荃灣綠楊分行B組市務經理涂健表示，分行新近促成荃灣荃景花園1座中層H室成交，實用面積362平方呎，兩房間間隔，裝修企理，今年1月叫價420萬元，其後輕微降價至410萬元，近日經議價後，最終以395萬元成交，實用呎價10912元。

涂健指，買家為同區分支家庭，睇樓多月，眼見市況升溫，曾參觀的放盤大多已售出， 見上址有裝修而且合用，由於樓價400萬元內的物業只需繳付100元厘印費，遂積極還價395萬元，最後成功獲業主接納，即時拍板入市。

原業主於2016年以365萬元買入單位，單位10年升值30萬元或8%。

相關文章：

荃灣全．城滙 方正廳堂布置靈活 鄰近荃灣西站
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
20小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
22小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
6小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
18小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
21小時前
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天氣潮濕穀牛出沒注意！白米布滿穀牛還能吃嗎？專家教4招驅除/預防「蛀米大蟲」
食用安全
2026-02-25 12:41 HKT
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
生活百科
22小時前