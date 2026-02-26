Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱賣地收益達175億 彈升逾28% 新財年地價目標180億

樓市動向
更新時間：10:53 2026-02-26 HKT
發佈時間：10:53 2026-02-26 HKT

地價收入向來是庫房重要來源之一，新一份《財政預算案》公布，本財年來自土地收益約175億，較上財年136.02億增加28.7%；惟仍未達政府210億目標，較原來預算減少35億；另外，新財年地價收入目標約180億。

相關文章：財政預算案2026︱第二年停推商業地 業界：等待消化現有供應

財政司司長陳茂波指，由於住宅物業市場剛回穩、商業物業市場仍然相對疲弱，令政府地價收入處於低水平，修訂預算為175億，較原來預算減少35億。另外，以2026/27年度的賣地計劃和土地供應目標為依據，地價收入預算為180億，較2025/26年度修訂預算上升5億。

資料顯示，政府在2025/26財政年度透過賣地表批出5幅住宅地，連同2幅電動車充電站，合共7幅地總收入逾83.99億，對比2024/25財政年度約66.3億，按財年增加約17.69億或26.7%。而年內並未有商業地供應。

多幅地以上限價批出

事實上，本財年多幅住宅地均以市場上限價批出，批出最貴重地皮為去年11月中旬批出的荃灣永順街與德士古道交界（荃灣市地段第441號）住宅地，由華懋以24.75億奪標，當時每呎樓面地價約5692元，創該區地價新高紀錄，較同區2年半前批出的樓面地價高出約24.3%之餘，對比市場估值上限價更高出約26.5%。

今財年亦連批2幅牛頭角住宅地，最矚目為本月10日批出的牛頭角彩霞道住宅地，由中國海外以18.0688億奪標，每呎樓面地價約6352元，「麵粉價」對比上月初批出的同區住宅地，在短短一個月高出約46%。

補地價方面，總結本財年截至今年1月，相關數字暫錄71.37億，單計已是連升2年，並超過2024/25財年全年約68.72億，增加2.65億或3.86%。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，近期多地住宅地高價批出，而賣地表仍有滾存豪宅地供應，在新財年有潛力重推港島豪宅地供應，由於伙數供應不多，對整體供應影響不大，惟其樓面地價及總額相對理想，將有利財政收益。

相關文章：市況改善推9住宅地建2.2萬伙 按年增產60% 創近8年新高

